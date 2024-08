'Bortoleto staat op lijstje van Audi'

Het Formule 1-project van Audi begint steeds meer vorm te krijgen. Op bestuurlijk vlak trekken ze grote namen aan, maar ze zijn nog altijd op zoek naar een tweede coureur. Een opvallende coureur wordt nu in verband gebracht Audi, het gaat namelijk om Gabriel Bortoleto.

Audi betreedt in 2026 de Formule 1. Ze nemen dan het team van Sauber over, maar het is de bedoeling dat de Zwitserse renstal al in 2025 rijdt met de coureurs voor Audi. Eerder dit jaar werd Nico Hülkenberg al gecontracteerd, maar het is onduidelijk wie vanaf volgend jaar zijn teamgenoot is. Carlos Sainz werd geruime tijd gezien als de favoriet, maar hij tekende eerder deze week een contract bij Williams.

Meerdere andere namen worden nu in verband gebracht met het project dat Mattia Binotto gaat leiden. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Formu1a.Uno staat er een opvallende naam op het lijstje van Binotto. Het zou gaan om de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto. Hij rijdt momenteel in de Formule 2, en daar maakt hij een goede indruk. Bortoleto is onderdeel van de opleidingsploeg van McLaren, maar nu staat hij volgens het Italiaanse medium in de interesse van Audi. Het lijkt er echter nog niet op dat Audi een keuze heeft gemaakt, want meerdere coureurs worden in verband gebracht met het project.