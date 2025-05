'Lewis Hamilton is zijn geloofwaardigheid bij Ferrari verloren'

Lewis Hamilton kent een rampzalige start van het seizoen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen moet nog aarden bij Ferrari, en hij heeft het ook zwaar tegenover zijn teamgenoot Charles Leclerc. Jacques Villeneuve ziet Hamilton worstelen, en hij stelt dat de Brit zijn geloofwaardigheid begint te verliezen.

Hamilton maakte afgelopen winter de sensationele overstap van Mercedes naar Ferrari. De verwachtingen waren hooggespannen, maar vooralsnog wil het nog niet lukken voor hem. Hij worstelt, kibbelt over de boordradio en staat op de tegenvallende zevende plaats in het wereldkampioenschap. Op een sprintzege in China na heeft de zevenvoudig wereldkampioen zeer weinig laten zien.

Geloofwaardigheid

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is een beetje geschrokken van Hamilton. De Canadees is zeer kritisch, en iedereen mag zijn mening weten als hij dat deelt met Vision4Sport. "Je hoort dat Hamilton helemaal niet blij was. Leclerc wordt steeds naar voren geschoven."

"Je hoort aan het commentaar van Lewis, 'het spijt me'. Het is net Lando Norris, als je dit eenmaal doet, dan ben je opgebrand. Je verliest je geloofwaardigheid en mensen verliezen het vertrouwen in je. Ze denken dat hij er alleen nog maar is voor de lol."

Hamilton mist de vonk

Villeneuve stelt dat het tijd is dat Hamilton gaat laten zien wat hij kan. Anders wordt het volgens hem lastig: "Dit is niet het juiste beeld om te laten zien aan een team als Ferrari, dat heel erg wispelturig is. Je hebt vuurwerk nodig. Je hebt de passie, de vonk nodig om zaken te laten ontploffen."

"Als je die vonk niet hebt, dan heb je een probleem bij Ferrari. Er is gewoon niet veel tijd. Bij Mercedes mocht Lewis zijn tijd nemen, bij Ferrari niet. Je moet er zijn, en je moet knallen. De sprintrace in China leek die vonk te zijn, maar daarna kwam er geen vuur meer uit. Er was geen droog gras om vlam te vatten!"