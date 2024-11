Officieel: Sauber presenteert Bortoleto als tweede coureur voor 2025

Het is voor niemand een verrassing, maar het team van Sauber heeft een tweede coureur voor 2025 aangekondigd. Het team heeft de jonge Braziliaan Gabriel Bortoleto aangekondigd. Hij komt over van de talentenploeg van het team van McLaren.

Bortoleto wordt al geruime tijd in verband gebracht met het zitje bij Sauber. De Braziliaan is momenteel actief in de Formule 2, en daar maakt hij een grote kans op het kampioenschap. In Brazilië werd al duidelijk dat Bortoleto de favoriet was voor het zitje. Eerder vandaag werd aangekondigd dat Valtteri Bottas en Guanyu Zhou het team na dit jaar gaan verlaten, waardoor de weg vrij was voor Bortoleto. Hij wordt de teamgenoot van Nico Hülkenberg.

"Gabriel heeft in de juniorencategorieën al laten zien dat hij het in zich heeft om een winnende rijder te worden. We zijn heel blij dat hij een teamlid wordt van Sauber en Audi. Samen met Gabriel zijn we op weg naar succes en we zijn ons aan het ontwikkelen tot een verenigde kracht. Daarmee gaan we een nieuw tijdperk voor Audi in de motorsport in", vertelt Audi-kopstuk Mattia Binotto in het persbericht van het team.