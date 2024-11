Williams spreekt Albon tegen en werkt aan beide auto's

Het team van Williams kende een ongelukkige kwalificatie in Brazilië. Franco Colapinto en Alexander Albon crashten, en Albon stelde dat hij niet zou gaan starten in de race. Het team van Williams spreekt dat nu echter al tegen, maar ze stellen wel dat het lastig wordt.

Colapinto crashte in het eerste gedeelte van de kwalificatie, maar de schade leek niet zo groot te zijn. Tijdens het derde gedeelte van de kwalificatie ging het ook mis bij Albon. Hij vloog zeer hard van de baan in de eerste bocht, en de schade was heel erg groot. Albon stelde direct dat hij niet zou kunnen starten, maar bij zijn team Williams lijken ze daar heel erg anders over te denken.

Het team van Williams is met een statement naar buiten gekomen. In het bericht legt het team uit hoe het er voor hun nu uitziet, en wat ze gaan doen: "Na de afzonderlijke incidenten van Alex en Franco in de kwalificatie in Sao Paulo, hebben beide auto's veel schade, dat wordt nu beoordeeld. We hebben een ongelooflijk team achter ons staan dat onvermoeibaar doorwerkt, met als doel beide auto's te repareren om te kunnen racen in de Grand Prix. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen."

