Norris baalt van duel met Verstappen: "Of een crash, of je komt er niet langs"

Lando Norris reed een sterke race in het bloedhete Miami. Na een mooi duel met Max Verstappen kwam hij als tweede over de streep, achter zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Samen declasseerden ze de concurrentie, en Norris was redelijk tevreden.

Norris begon de race op de eerste startrij, maar viel terug nadat hij buiten de baan raakte in de eerste bocht. Hij vocht zich terug naar voren, en toen zijn teamgenoot Piastri Verstappen inhaalde, waagde hij ook een kans. Na een paar rondjes haalde ook hij de Nederlander in, en reed hij weg bij de rest van het veld. McLarens 1-2tje kwam daarna niet meer in gevaar, en Norris mocht weer het ereschavot beklimmen.

Geen goed gevoel

Norris en zijn mede podiumgenoten stapten op een truck om onder een parasol met interviewer van dienst Jenson Button te praten. Norris was duidelijk: "Het is nooit het beste gevoel als je tweede wordt, maar het team heeft geweldig werk geleverd, dus ik neem ze niks kwalijk. De pitstops waren goed, de pace was goed en onze voorsprong was groot. Het was een goed gevoel, maar Oscar reed ook goed."

Duel met Verstappen

Over het duel met Verstappen was Norris ook wel te spreken. Hij stelde dat hij het duel niet op een andere manier aan kon gaan: "Max zorgde voor een mooi duel, en zoals altijd betaalde ik daar de prijs voor. Wat kan ik zeggen? Als ik er niet voor ga, gaan mensen klagen. Als ik er wel voor ga, gaan mensen ook klagen. Je kan dus niet winnen. Maar zo is het met Max, het is crashen of je komt er niet langs."

"Dat kan alleen als je het heel erg goed doet, en je de auto op de juiste positie plaatst, dan lukt het ongeveer. Ik heb de prijs betaald voor het feit dat ik het niet goed genoeg deed. Maar ik ben nog steeds blij met de tweede plaats."