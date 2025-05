Piastri wint ijzersterk: "Piastri aan de leiding en het is gedaan"

Oscar Piastri is de winnaar van de Grand Prix van Miami en wint daarmee voor de derde keer op rij. De laatste keer dat een McLaren-coureur dat deed, was Mika Hakkinen in 1998. Hoewel het niet raak was in de sprint met pech tijdens de safety car, is het wel gelukt tijdens de hoofdrace voor de Australiër.

Volgens de leider van het kampioenschap won hij de race op de manier waarop hij het wilde. Oscar Piastri wist voor teamgenoot Lando Norris te eindigen en breidt zijn leiding in het kampioenschap daarmee uit.

Lastige kwalificatie

Volgens de McLaren-coureur was de kwalificatie een van de moeilijkste sessies in zijn carrière. Hij moest de race starten vanaf de vierde positie. Door de slechte kwalificatie, aldus Piastri zelf, was hij extra blij met zijn overwinning.

"Er was natuurlijk een beetje ruzie in de eerste ronde, wat me een beetje hielp. En ja, ik was me bewust genoeg om te voorkomen dat Max er in de eerste ronde doorheen kwam. Dus ja, vanaf dat moment wist ik dat ik een goed tempovoordeel had en de auto was duidelijk ongelooflijk vandaag."

"Oscar aan de leiding en het is gedaan"

Volgens de interviewer en oud-coureur Jenson Button is er geen weg meer terug als Oscar Piastri aan de leiding komt. De coureur reageert daarop met: "Ik bedoel, ik denk dat ik de eerste stint echt heel sterk was en toen de zware stint had ik het eerlijk gezegd een beetje moeilijk. Dus het was goed dat ik dat gat in de eerste stint kon dichten."

"Ik denk dat ik tegen het einde de dingen weer een beetje onder controle kreeg, maar er zijn zeker nog wat dingen om aan te werken na vanmiddag. Dus, erg blij met de overwinning, erg blij met de punten, maar ik moet constant blijven leren. Dus ja, ik ben heel erg blij dat ik Miami kan verlaten."

Het team groeit

Volgens Piastri is zijn overwinning ook voor een groot deel te danken aan het team van McLaren: "Het is gewoon ongelofelijk hoe hard er gewerkt is. Weet je, ik weet nog dat we twee jaar geleden hier in Miami echt het langzaamste team waren. Ik denk dat we twee keer werden gedubbeld."