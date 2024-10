Uitslag Sprint Verenigde Staten: Verstappen slaat slag en wint vermakelijke sprintrace

De sprintrace op het Circuit of the Americas is weer een feit. Op de baan in Austin ging de sprintzege zojuist naar Max Verstappen. Achter hem kwam Carlos Sainz als tweede over de streep in deze korte race. Het sprintpodium werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Alle coureurs begonnen op de mediums aan de sprintrace op het circuit in Austin. Max Verstappen begon op de pole position, en die positie hield hij met gemak vast. Hij verdedigde zijn positie tegenover George Russell in de eerste bocht.

Russell maakte daarna geen sterke indruk bij het ingaan van de volgende bochten. Dit gaf Lando Norris een kans om erlangs te komen. De Britse coureur knalde naar voren en hij kon de jacht openen op zijn titelrivaal Verstappen. Na vijf rondjes viel Norris echter uit de DRS. Hij moest in zijn spiegels kijken, want Russell kwam dichterbij.

Heerlijk duel

Daarachter ging alle aandacht uit naar een heerlijk duel tussen de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Sainz had er geen zin in om zijn teamgenoot weg te laten rijden. In de eerste rondjes van de race wisselden ze voortdurend van positie, en dat ging elke keer nog maar net goed. Leclerc meldde zich op de boordradio, maar zijn team liet ze vechten. Na een foutje van Leclerc wist Sainz erlangs te komen en opende hij de jacht op de coureurs voor hem.

De mannen voor Sainz waren Russell en Norris. De twee Britten hadden ook zin in een gevecht. Hierdoor kon Verstappen een gat slaan. Dat gat werd een paar rondjes later weer wat kleiner. Norris kreeg te horen dat ze bij McLaren dachten dat Verstappen zijn banden wat minder blij maakten. Russell moest daarna een gaatje laten ten opzichte van Norris, waardoor de Ferrari's zich meldden aan het front.

Spanning

De fans konden op het puntje van hun stoel gaan zitten, want de duels waren prachtig. Russell had het zwaar, en na tien rondjes verloor hij zijn derde plaats aan Carlos Sainz. Leclerc meldde zich daarna in de spiegels van Russell, en dat werd ook een spannend duel. Op het glooiende circuit ging de Monegask het duel vol aan.

Leclerc had goed gekeken naar de manier waarop Sainz voorbij ging aan Russell. De Monegask kopieerde het kunstje van zijn teamgenoot en ook hij haalde Russell in. Norris leek een beetje dichterbij Verstappen te komen, maar de Nederlander reed weer verder weg. Norris' teamgenoot Oscar Piastri had het op dat moment zwaar. Hij reed rond in het middenveld en hij kreeg ook nog een tijdstraf van vijf seconden vanwege het van de baan duwen van Pierre Gasly.

Norris

Verstappen kreeg deze zaken alleen maar mee via de grote schermen naast de baan. De Nederlander won de race met speels gemak. Norris leek de tweede plaats te hebben veiliggesteld, maar in de slotfase kwamen de snelle Ferrari's weer in de buurt. Norris maakte een remfoutje in de spectaculaire eerste bocht, en dat zorgde ervoor dat Sainz hem kon pakken. Leclerc probeerde het ook, maar hij knalde bijna tegen de McLaren aan bij het aanremmen. Woest riep hij dat Norris bewoog onder het remmen, maar dat leek niet helemaal het geval te zijn. Norris bracht hierdoor de derde plaats naar huis. Het belooft veel voor de Grand Prix van morgen.