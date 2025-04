Max Verstappen wist vandaag de Japanse Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Nederlander reed een sterke race, maar moest het doen zonder de steun van zijn vader Jos. Verstappen senior nam in Spanje deel aan een rally, en daar reageerde hij trots toen hij direct na een stage hoorde wat zijn zoon had gedaan.

Max Verstappen reed vandaag een ijzersterke Grand Prix op het circuit van Suzuka. Hij startte op de pole position, en bij de start hield hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri knap achter zich. Verstappen zag de papajakleurige bolides vervolgens de hele race in zijn spiegels. Het gat bleef zeer klein, maar Verstappen hield het hoofd koel en won zijn eerste race van het seizoen.

European Rally Championship

Zijn vader Jos Verstappen kon daar niet bij aanwezig zijn. Jos maakt dit weekend zijn debuut in het European Rally Championship, door deel te nemen aan de Rally Sierra Morena. In Spanje probeerde hij de race van zijn zoon zo goed mogelijk te volgen, maar er moest ook gereden worden. Door de rally kon hij niet de volledige Grand Prix zien, waardoor hij bij de finish van de stage ook niet wist wat zijn zoon Max had gedaan.

Grote opluchting

Gelukkig voor Jos Verstappen stond er bij de finish een interviewer van de ERC klaar. Terwijl Verstappen senior zijn helm afdeed, kreeg hij de vraag of hij de uitslag wilde weten. Met een lach antwoordde hij bevestigend, waarna de interviewer liet weten dat Max had genomen. Met een trotse blik in zijn ogen reageerde Jos Verstappen op het nieuws: "Dat is heel goed, dat is heel belangrijk. We waren aan het kijken vlak voor de stage, maar we konden de laatste veertien rondjes niet zien. Het is goed, deze overwinning is heel erg goed."