Lando Norris deed er vandaag alles aan om Max Verstappen van de zege af te houden in Japan. Tijdens de pitstops kwam hij heel dichtbij, toen hij zijn McLaren naast de bolide van Verstappen probeerde te duwen. Na afloop kunnen ze hier hartelijk om lachen, en stelt Verstappen dat Norris het gras moest maaien.

Verstappen startte de race op de pole position. Hij sloeg een eerste aanval van Norris af, waarna ze bij de pitstops elkaar écht tegenkwamen. Verstappen had een slechte pitstop, waardoor Norris een kans zag om hem in de pit exit in te halen. Verstappen ging nergens heen, en Norris ging met twee wielen door het gras. Hij schreeuwde moord en brand, maar de stewards openden geen onderzoek naar de zaak.

Gras maaien

Na afloop van de race konden de twee vrienden wel lachen om het moment. Vanzelfsprekend werden ze hiernaar gevraagd tijdens de persconferentie voor de top drie. Ze gaven allebei toe dat er weinig aan de hand was, en Verstappen nam met een grote lach het woord: "Het gras aan de rechterkant was niet helemaal netjes gemaaid! Lando zag dat ook en daardoor besloot hij zelf even het gras te maaien!"

Norris lacht mee

'Grasmaaier' Norris kon wel lachen om de opmerking van zijn goede vriend Verstappen. De Britse McLaren-coureur ging dan ook mee in het grapje van Verstappen. Hij beaamde dat het gras ietsje te lang was: "Onze mannen hebben onder druk een geweldige pitstop geleverd en dat was eigenlijk onze enige kans. Verder is het precies zoals Max al had gezegd: ik wilde alleen het gras maaien, ik was niet met hem aan het racen! Ik wist niet eens dat hij daar zat!"

Door zijn zege staat Verstappen nu vlak achter Norris in het wereldkampioenschap. De Brit gaat nog wel aan de leiding, met 62 WK-punten. Verstappen volgt met 61 punten.