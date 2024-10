Bottas kritisch op Sauber: "Niet gelukt om grote upgrades te brengen"

Kick Sauber kent een dramatisch jaar in de Formule 1. Het Zwitserse team rijdt al het hele jaar troosteloos achteraan en heeft nog geen punt gescoord in 2024. Valtteri Bottas weet wel waar dat aan ligt. Hij wijst naar het instabiele management en het gebrek aan 'grote' updates.

Het Formule 1-seizoen 2024 is er één om snel te vergeten voor het team van Kick Sauber. Het Zwitserse team, dat in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, staat na achttien Grands Prix nog altijd puntloos onderaan in het constructeurskampioenschap, en komt ook zelden in de buurt van een puntenfinish. Dat heeft volgens Valtteri Bottas vooral te maken heeft met een erg 'gevoelige' en 'instabiele' C44. "De auto reageert heel gevoelig op de limiet", vertelt de Fin tegenover Auto, Motor und Sport. "We rijden vrijwel altijd op het scherpst van de snede. De auto is zo instabiel dat hobbels of kerbstones ons grote problemen bezorgen. Ook reageert de auto erg wispelturig op de wind. Het is voor een coureur moeilijk om te pushen zonder over de limiet te gaan in de bochten."

"Ontbrak ons aan stabiliteit op managementniveau"

De afgelopen twee seizoenen van Sauber staan in schril contrast met 2022. Tijdens het eerste jaar van het ground effect-tijdperk beschikte het team nog over een competitieve bolide, waarmee het Zwitserse team de zesde plek in het constructeurskampioenschap wist te behalen. Hoe kan het na dat jaar zo misgegaan zijn?

"Het is ons gewoon niet gelukt om voldoende grote upgrades te brengen", concludeert Bottas. "Gedurende het seizoen waren er verbeteringen, maar helaas waren deze slechts klein. We hebben deze stappen gewoon nog niet gevonden, zoals McLaren bijvoorbeeld. Ook op managementniveau ontbrak het ons aan stabiliteit. Dat heeft ook zeker niet geholpen. Ik hoop dat we nu de nodige stabiliteit kunnen vinden en een ommekeer kunnen bewerkstelligen."

Bottas merkt vooralsnog niks van investeringen

Op de achtergrond is het team al bezig met investeringen voor 2026, wanneer Sauber de transformatie zal gaan maken naar het fabrieksteam van Audi. Het team haalde grote namen binnen als Jonathan Wheatley en Mattia Binotto, en stelde Nico Hülkenberg aan als één nieuwe coureur, maar dat betekent niet dat het team geen actie heeft ondernomen voor het huidige seizoen. Aan het begin van het jaar haalde Sauber onder andere de bedrijven Stake en Kick binnen als sponsor, waardoor de naam van het team ook veranderde naar Stake F1 Team Kick Sauber. Bottas merkt van deze veranderingen echter nog weinig.

"Dat is nog te vroeg. Het proces is nog niet voltooid. Ik kan het alleen zien aan de prestaties van de auto en ik heb nog geen positieve effecten gevoeld", stelt de voormalig Mercedes-coureur. "Uiteraard hoop ik op een snelle afhandeling, maar helaas gebeurt dit in deze sport niet van de ene op de andere dag. Het ontwikkelen en produceren van nieuwe onderdelen kan maanden duren. Qua personeel en materieel staan ​​we nog niet zo goed gepositioneerd als de grotere teams. Maar Mattia [Binotto, red.] neemt de problemen zeer serieus. Ik verwacht dan ook enkele veranderingen in de toekomst."

Nieuwe updates?

Op de korte termijn hoopt Bottas ook al wat veranderingen te zien. Doordat het Formule 1-circus een klein maandje pauze heeft gehad, hebben de teams de mogelijkheid gekregen om aan updates te werken voor de laatste zes races van 2024. Bottas hoopt daarom dat ook Sauber met wat nieuwe onderdelen zal komen. "Ik denk dat we de zwakke punten de afgelopen maanden beter hebben begrepen, vooral na Zandvoort. Misschien zal de kleine pauze tot Austin ons helpen. Het hele team kon in de fabriek aan de slag. Ik heb veel in de simulator gezeten, en verwacht dat we voor de volgende race wat nieuwe onderdelen meenemen", besluit de tienvoudig Grand Prix-winnaar.