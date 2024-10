Colapinto duidelijk over F1-toekomst: "Wil graag bij Williams blijven"

Franco Colapinto heeft sinds zijn Formule 1-debuut in Monza veel indruk gemaakt, maar hij heeft nog zitje bemachtigd voor 2025. De enige mogelijkheid voor de Argentijn lijkt bij het team van Sauber te zijn, maar hij wil graag trouw blijven aan Williams.

Williams-coureur Logan Sargeant werd na de Grand Prix van Nederland per direct weggestuurd bij het team van Williams. De Amerikaanse rijder crashte tijdens de natte derde vrije training in Zandvoort, wat voor teambaas James Vowles de druppel was die de emmer deed overlopen. Formule 2-coureur en Williams-junior Franco Colapinto, waarvan het grote publiek nog nauwelijks had gehoord, was de verrassende vervanger van de Amerikaan, maar hij maakte direct veel indruk. Na een prima debuutweekend in Monza scoorde hij direct vier punten voor het team uit Grove in Bakoe. Ook in Singapore liet de 21-jarige zich zien met een brutale aanval in de openingsronde, maar hij kwam net tekort voor punten in het Zuidoost-Aziatische land.

Ondanks zijn uitstekende prestaties heeft de man uit Pilar nog geen zitje voor volgend jaar bemachtigd. Zijn huidige werkgever heeft namelijk geen stoeltje beschikbaar in 2025, nadat het team uit Grove zich versterkte met Carlos Sainz. Daardoor is het Sauber-zitje naast Nico Hülkenberg vooralsnog de enige kans voor Colapinto om volgend jaar ook in de Formule 1 actief te kunnen zijn. Williams-teambaas James Vowles gaf eerder al aan dat Colapinto een plekje op het allerhoogste niveau verdient en wil zich ook inspannen om zijn pupil aan een zitje te helpen. "Ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik volgend jaar doe, maar het is natuurlijk heel mooi dat James me graag in de Formule 1 wil houden", vertelt Colapinto tegenover Motorsport.com. "Daar ben ik hem erg dankbaar voor, net zoals ik erg dankbaar ben voor de kans die hij me bij Williams heeft gegeven."

"Plan A is om hier te blijven"

Williams zou dus zeker moeite willen doen voor hun rijder om staan er voor open om hem bij Sauber te stallen. Colapinto heeft echter de voorkeur om bij Williams te blijven. "Ik wil graag bij Williams blijven. Ik houd van dit team, ik houd van de manier waarop ze werken en ik denk ook dat ik hen dankbaar moet zijn. Zij zijn namelijk het eerste team geweest dat mij een kans in de Formule 1 heeft gegeven en ik geniet er enorm van om met hen te werken. Ik denk dat we samen goede stappen zetten. Ik zou in de toekomst dolgraag een nieuwe kans willen krijgen met dit team, om dan weer samen in de Formule 1 te kunnen rijden. Dat zou geweldig zijn."

Maar wat als een F1-kans bij Williams er niet gaat komen? "Als dat [een F1-kans bij Williams, red.] niet het geval is, dan weet ik nog niet precies wat mijn opties zijn, maar mijn plan A is om bij dit team te blijven", besluit de rijder uit Pilar.