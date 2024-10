Vader Sainz steunt Williams-keuze: "Ze zitten in de lift"

Carlos Sainz is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Ferrari. Vanaf volgend jaar rijdt hij voor het team van Williams, en dat lijkt op het eerste gezicht een stapje achteruit te zijn. Zijn vader Carlos Sainz senior staat echter volledig achter deze beslissing.

Sainz kreeg begin dit jaar te horen dat hij geen contractverlenging kreeg bij Ferrari. De Italiaanse renstal had Lewis Hamilton vastgelegd voor 2025, en Sainz moest op zoek gaan naar een nieuwe werkgever. Hij werd in verband gebracht met Mercedes, Audi en Alpine, maar uiteindelijk koos hij voor Williams. De Britse renstal heeft een aantal lastige jaren achter de rug, maar nu willen ze de weg omhoog in gaan zetten.

Niet iedereen begreep de keus van Sainz. Zijn vader Carlos Sainz senior staat achter hem. De rallycoureur legt de keuze van zijn zoon uit aan Marca: "Het is zijn beslissing en die moeten we respecteren. Het was geen makkelijke beslissing. Er waren drie of vier mogelijkheden en uiteindelijk is hij degene die moet beslissen. Wij steunen hem allemaal. Williams is een project dat in de lift zit, aan het einde van het jaar begint het beter te gaan en we moeten hoop hebben. We vertrouwen erop dat de opwaartse spiraal volgend jaar verder zal gaan."