Uitslag kwalificatie Singapore: Oppermachtige Norris grijpt pole, Verstappen tweede

De kwalificatie in Singapore is zojuist verreden. Op het Marina Bay Street Circuit werd de pole position gepakt door Lando Norris. Hij deelt morgen de eerste startrij met Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De derde tijd werd neergezet door Lewis Hamilton.

Q1

De kwalificatie werd afgetrapt door Esteban Ocon in zijn Alpine. De Franse coureur kreeg direct gezelschap van het halve veld. Ook de Ferrari's en Sergio Perez kwamen direct het asfalt op. Ferrari-coureur Sainz maakte direct een foutje door wijd te gaan in bocht 1, om vervolgens via de verkeerde kant van het paaltje weer de baan op te rijden.

Ook Max Verstappen kende een momentje toen zijn RB20 bijna tegen de muur schoof. Zijn tijd was wel goed, maar toen hij zich probeerde te verbeteren werd hij gehinderd door verkeer. Hij ging met twee vingers in de neus door naar Q2, maar dat gold niet voor afvallers Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Pierre Gasly, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie werd afgetrapt door Red Bull -coureurs Sergio Perez en Max Verstappen. Perez vroeg ze af wat het plan was, maar volgens Red Bull was dit de beste strategie. Verstappen klaagde niet, maar hij had het wel zwaar. Hij kuste de muur en hij vloog bijna van de baan af in de laatste bocht.

In zijn tweede run ging alles wel goed, en wist Verstappen mee te doen in de strijd om de beste tijden. Zijn teamgenoot Perez kon zich niet in dit duel mengen, hij viel af. De frustratie was groot en naast Perez vielen ook Alexander Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen en Esteban Ocon af.

Q3

Onder aanvoering van Nico Hülkenberg ging het derde gedeelte van de kwalificatie van start. Vrijwel iedereen kwam direct de baan op in Singapore. Ook Carlos Sainz betrad het asfalt, en hij was zich aan het voorbereiden op zijn rondje. Toen hij de laatste bocht in stuurde, ging het helemaal mis. Hij verloor de macht over het stuur en hij knalde achterwaarts de muur in.

Max Verstappen kwam direct achter Sainz de bocht door, en zijn rondetijd werd verwijderd. Verstappen ging van zijn gas af, en hij reed al langzaam op het moment dat de rode vlag werd gezwaaid. Na een opruimpauze ging de kwalificatie weer verder. Voor Ferrari werden de problemen alleen maar groter, want de tijd van Charles Leclerc werd geschrapt. Hierdoor konden ze zeker niet juichen. Verstappen kon dat wel doen, want hij noteerde een knappe tweede tijd. Lando Norris was net een fractie te snel.