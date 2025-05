Pijnlijke degradatie lastig te accepteren voor Jack Doohan

Het team van Alpine kwam vandaag met het nieuws wat al maanden in de lucht hing. Jack Doohan is aan de kant geschoven en hij wordt vervangen door Franco Colapinto. Doohan baalt als een stekker, maar hij is dankbaar dat hij zijn debuut mocht maken.

Doohan werd vorig jaar aangesteld als de opvolger van Esteban Ocon bij Alpine. Hij maakte zijn debuut in Abu Dhabi, en kreeg voor dit seizoen de kans. Begin dit jaar kondigde Alpine de komst van Franco Colapinto aan, en dat zorgde direct voor geruchten. Alpine ontkende alle verhalen, maar al snel werd duidelijk dat er iets aan de hand was.

Na de Grand Prix van Miami werd duidelijk dat een vertrek van Doohan in aantocht was. De zaak kreeg een extra wending toen Alpine gisteravond bekendmaakte dat teambaas Oliver Oakes was vertrokken. Het was een bizarre situatie, ook omdat Oakes Doohan bleef verdedigen.

Lastig te accepteren

Doohan gaat niet weg bij Alpine, en blijft aan als reservecoureur. In het persbericht van Alpine spreekt Doohan zich teleurgesteld uit: "Ik ben trots dat ik mijn grote droom om Formule 1-coureur te worden heb bereikt, en ik zal het team voor altijd dankbaar zijn dat ze me hebben geholpen bij het bereiken van mijn droom. Natuurlijk is dit nieuwe hoofdstuk als professioneel coureur zijnde lastig te accepteren, want ik wil natuurlijk graag racen."

Doohan blijft strijdbaar

Doohan wil echter niet opgeven. De Australische coureur blijft hard werken om te gaan knallen: "Ik waardeer het vertrouwen en het commitment van het team. Voor de langer termijn hebben we als team doelen die we willen bereiken, en ik ga door met alles geven om te helpen bij het bereiken van die zaken. Voor nu blijf ik me focussen, blijf ik hard werken, ga ik de komende vijf races met interesse volgen en blijf ik mijn persoonlijke doelen najagen."