Brown relativeert McLarens dominantie: "Alleen statistisch gezien heersen we"

Het team van McLaren won afgelopen weekend in Miami hun vijfde race van het seizoen. De Britse renstal is oppermachtig, maar daar moet CEO Zak Brown niets van weten. Hij stelt dat zijn team alleen statistisch gezien dominant is.

Het team van McLaren begon als de absolute topfavoriet aan het nieuwe seizoen. Ze maakten de verwachtingen waar, en ze wonnen afgelopen weekend met Oscar Piastri hun vijfde race van het jaar. Ze voeren ook beide wereldkampioenschappen aan. Piastri leidt het wereldkampioenschap met een kleine voorsprong op zijn teamgenoot Lando Norris. Bij de constructeurs hebben ze inmiddels een flinke voorsprong opgebouwd op de concurrentie.

Is McLaren wel dominant?

McLaren-CEO Brown is trots op zijn team, maar hij wil nog niet te vroeg juichen. Bij Motorsport.com probeert hij de dominantie te bagatelliseren: "Ik weet dat het met vijf zeges uit zes races het er technisch en statistisch gezien dominant uitziet, maar ik kan je vertellen dat we het aan de pitmuur anders ervaren."

"Deze zege in Miami konden we controleren, net als in Australië met de zware omstandigheden, maar de andere drie circuits waar we wonnen, hadden we niet eens de snelste auto. We hebben het gewoon geweldig uitgevoerd. Er zijn nog veel races te gaan en het is geweldig om zo'n groot gat te hebben, maar we nemen niets voor lief."

Wijzen naar het verleden

Brown wijst naar vorig jaar, en stelt dan ook dat McLaren er nog lang niet is: "Er is nog een lange weg te gaan. Als we kijken waar we afgelopen seizoen stonden rond deze tijd... Toen lagen we nog derde! Ik denk dat het team dat toen bovenaan stond uiteindelijk derde werd en wij eindigden als winnaar. Het laat zien dat er nog veel geracet moet worden."

Brown doelt met deze worden op Red Bull Racing. Dat team begon dominant aan het seizoen, maar werd uiteindelijk ingehaald door McLaren en Ferrari.