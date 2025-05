"Franco Colapinto test vandaag met Alpine in Zandvoort met zwarte helm"

Het team van Alpine kondigde vandaag aan dat Franco Colapinto de vervanger is van Jack Doohan. Colapinto komt vandaag direct in actie, want hij werkt vandaag een TPC-test af op het circuit van Zandvoort. Hij zal de komende vijf Grands Prix gaan rijden.

Het is geen verrassing dat het team van Alpine ervoor heeft gekozen om Doohan aan de kant te schuiven. Al maanden gingen er geruchten rond over een rijderswissel, en vandaag is dat officieel geworden. Alpine heeft bekendgemaakt dat Colapinto de komende vijf races gaat rijden, en dat ze voor de Britse Grand Prix een evaluatie op de planning hebben staan.

Gespot in Zandvoort

Colapinto wordt in ieder geval goed voorbereid op zijn comeback in de koningsklasse van de autosport. Begin dit jaar werkte hij al een paar TPC-tests af, en vandaag zit hij ook weer achter het stuur. Er gingen al wat geruchten rond over zijn test, maar vanochtend werd hij gespot in Zandvoort. Daar ging hij op de foto met fans, en reed hij de pitlane uit voor zijn eerste rondjes. Ook McLaren is aanwezig op het circuit, waar ze testen met Alex Dunne.

Colapinto rijdt rond met een zwarte helm, en zonder startnummer. Gisteren werd er ook een Alpine gespot op de baan, waarbij hoogstwaarschijnlijk de Argentijn ook achter het stuur zat. Begin dit jaar werkte hij een TPC-test af op Barcelona, en in april reed hij ook op Monza.

De Argentijn krijgt hiermee de kans om zo goed mogelijk aan zijn F1-comeback te beginnen. Hij zal over anderhalve week instappen op het circuit van Imola, en de verwachtingen zijn direct ook zeer hoog. Hij is zeer populair in zijn thuisland Argentinië, en hij neemt ook veel sponsors mee. Op commercieel gebied is hij dan ook zeer interessant.

Vorig jaar maakte Colapinto zijn debuut in de Formule 1 als invaller bij het team van Williams. Hij verving Logan Sargeant en reed negen Grands Prix waarin hij een prima indruk maakte. Hij reed vijf punten bij elkaar, en zijn beste prestatie was een achtste plek in Azerbeidzjan. Bij Williams was er voor dit jaar geen zitje, waarna ze hem de stap naar Alpine lieten maken. Daar dachten ze dat hij meer kans zou maken op racemeters.