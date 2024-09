Uitslag VT2 Singapore: Norris razendsnel, worstelende Verstappen slechts vijftiende

De eerste dag onder het kunstlicht in Singapore zit er alweer op. In de tweede vrije training werd de snelste rondetijd gereden door Lando Norris. Achter hem stond de naam van Charles Leclerc op de tweede plaats op de tijdenlijst. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Na alle ophef over de achtervleugel van McLaren en het gevloek van Max Verstappen, ging de tweede vrije training van start. De Saubers van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas kwamen als eerste de baan op. Onder het kunstlicht kregen ze direct gezelschap van veel andere coureurs. Ook George Russell en Max Verstappen betraden gelijk het asfalt.

Verstappen kampte direct met een bijzonder probleem. Hij liet weten dat het knopje van zijn radio op zijn stuur bleef hangen. Al snel kampte hij met veel serieuzere problemen, want hij had geen grip in de langzame bochten. Dit gold voor zowel de voor- als de achterkant van zijn auto. Zijn teamgenoot Sergio Perez stelde dat zijn auto 'all over the place' was.

Tractie

Ook Lewis Hamilton had het zwaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen meldde dat hij slechte tractie had. Het team van Williams had het niet zwaar, want ze gingen als de brandweer. Alexander Albon en Franco Colapinto lieten mooie dingen zien. Colapinto moet nog wel een beetje wennen, want hij reed pardoes naar de pitbox van Alpine.

Colapinto en Albon kwamen vlak daarna als eerste de baan op de zachte banden. Veel andere coureurs volgden, maar Lando Norris en Charles Leclerc waren een klasse apart. Carlos Sainz moest meer dan een halve seconde toegeven, en opvallend genoeg waren de VCARB's ook snel. Bij Red Bull hadden ze het nog steeds lastig. Hij tijdens vielen een beetje tegen, en dat kwam overeen met de klachten van Verstappen en Perez.

Uitdaging

Het circuit van Singapore vormde ook een grote uitdaging voor de coureurs. Meerdere mannen raakten de muur, zonder dat het enorme gevolgen had. Franco Colapinto wierp een stuk plastic de lucht in, waar zijn teamgenoot Alexander Albon overheen reed. Charles Leclerc schampte de muur en Lando Norris herhaalde dat iets later. Carlos Sainz zorgde zelfs voor een korte gele vlag door rechtdoor een uitloopzone in te schieten. Russell sloot de training op een tegenvallende wijze af door de muur te raken. Zonder voorvleugel moest hij de pitstraat opzoeken.