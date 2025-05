Donald Trump mogelijk aanwezig bij F1-race in Miami

Het Formule 1-circus gaat dit weekend verder met de Grand Prix van Miami. De race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium trekt normaal gesproken veel bekende namen aan. De kans is aanwezig dat de Amerikaanse president Donald Trump ook weer aanwezig is.

De race in Miami trok in de afgelopen jaren veel grote namen aan. Op de grid stonden meer sterren dan dat er coureurs aanwezig waren. Ook toenmalig presidentskandidaat Donald Trump liet vorig jaar zijn gezicht zien op het circuit. Hij sprak daar uitgebreid met FIA-president Mohammed Ben Sulayem en hij was te gast bij het team van McLaren. Het zorgde voor de nodige controverse, want Trump is immers niet heel populair bij veel mensen.

Trump is in de buurt

Trump is inmiddels verkozen tot president van de Verenigde Staten, en volgens de Canadese krant Le Journal de Montreal bestaat er kans dat hij dit weekend de Grand Prix gaat bezoeken. Op donderdagavond vliegt hij naar de staat Florida voor een evenement in Palm Beach, waar hij samen met vicepresident JD Vance aanwezig zal zijn.

Het circuit in Miami ligt daarnaast op minder dan honderd kilometer afstand van Trumps onderkomen Mar-a-Lago. Volgens de Canadese krant zal het snel duidelijk worden of Trump een bezoekje gaat brengen aan het Formule 1-circus. Agenten van de Secret Service zullen er immers voor moeten zorgen dat alles veilig kan verlopen, en dat kan niet onopgemerkt voorbij gaan.

Daytona 500

Trump bracht in de afgelopen maanden al een bezoekje aan meerdere sportevenementen. Hij reed met zijn 'Beast' ook een rondje op het circuit voorafgaand de Daytona 500. Daarnaast brachten recent meerdere coureurs en kopstukken van het team van Penske een bezoek aan het Witte Huis. Ze hadden toen ook meerdere auto's meegenomen. In de Formule 1 heeft nog geen team of coureur het aangedurfd om zich uit te spreken over dit soort zaken. Een bezoek van Trump is in ieder geval niet uitgesloten.