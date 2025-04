Na een lastige start van het seizoen ging het zonnetje voor Pierre Gasly in Bahrein schijnen. De Franse Alpine-coureur kende een geweldig weekend, en hij kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Gasly vocht een mooi duel met Max Verstappen uit, en het geeft hem een enorme hoeveelheid zelfvertrouwen.

Het team van Alpine was tot de race van afgelopen weekend nog puntloos. Gasly liet echter zien wat hij in huis had, en hij kende een geweldige kwalificatie. In de Grand Prix hield hij knap stand, en wist hij geruime tijd regerend wereldkampioen Max Verstappen achter zich te houden. In de allerlaatste ronde sloeg Verstappen echter toe en nam hij de zesde plaats over van Gasly.

Verstappen

Het maakte voor Gasly weinig uit, want hij heeft nu veel zelfvertrouwen voor de komende raceweekenden. De Fransman legt aan de internationale media uit waarom het duel met Verstappen zo belangrijk was: "Vorig jaar bereikte we echt een dieptepunt. Max zette ons toen halverwege de race zelfs op een ronde."

Gemengde gevoelens

Gasly baalde ergens wel dat hij afgelopen zondag alsnog werd ingehaald door Verstappen: "Toen ik over de finishlijn reed, deed ik dat met gemengde gevoelens. Ik haat het namelijk om een plek te verliezen in de laatste ronde, zeker nadat ik zo hard had gewerkt om tijdens de laatste twintig rondjes van de race Max achter me te houden."

Komende races

Gasly heeft de hoop dat Alpine erachter komt waarom het zo goed ging in Bahrein. De Fransman wil dit ook in de andere races toepassen. "Het laat zien hoe goed het weekend was dat wij hadden. De auto was competitief, de kwalificatie en de race waren we echt geweldig. Dat gold ook voor de strategie en de pitstops. Ook al verloren we een positie aan Lewis Hamilton door de Safety Car, het was echt een positief weekend."