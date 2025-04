FIA buigt voor coureurs en sluit compromis over scheldwoorden

Autosportfederatie FIA heeft een eerste compromis gesloten op het gebied van het 'wangedrag'. Ze hebben met de coureurs in het WRC afgesproken dat er niet meer voor elk vloekwoordje een zware boete zal worden uitgedeeld.

De FIA zorgde begin dit jaar voor veel onrust in de autosportwereld. Ze besloten de regels omtrent 'wangedrag' aan te scherpen, waardoor het gebruiken van een scheldwoordje een dikke boete of erger konden opleveren. De Formule 1-coureurs reageerden geïrriteerd, maar er werd geen echte actie ondernomen.

In het WRC was het een ander verhaal. Tijdens de rally van Zweden gebruikte Adrien Fourmaux een scheldwoord tijdens een interview, en dat leverde hem een enorme boete op. De rijdersvakbond WoRDA reageerde woest, en ze kwamen in actie. Ze stelden dat het ging om straffen van een onacceptabel niveau, en de coureurs gingen in stil protest. Tijdens de rally van Kenia gaven ze geen interviews, behalve in hun eigen taal.

Nieuwe afspraken

De FIA en de WoRDA gingen vervolgens met elkaar om tafel om afspraken te maken. Nu is er een overeenkomst gesloten, zo legt navigator Julien Ingrassia uit aan Dirtfish: "De rally wordt nu verdeeld in twee zones: een gecontroleerde zone en een ongecontroleerde zone. In de laatstgenoemde zone gaat het onder meer over het einde van etappes, de onboards of de secties op de weg. Gecontroleerde zones zijn bijvoorbeeld de mediazones en de persconferenties van de FIA na de wedstrijd."

Zijn de regels aangepast?

Het gaat echter niet om een reglementswijziging: "Het is eerder een overeenkomst. We zijn erg blij dat we een oplossing hebben gevonden. We hebben nu een gemeenschappelijk doel bereikt: om de reglementen zo nauwgezet mogelijk te volgen, maar toch voldoende ruimte te laten voor de emoties en de authenticiteit die de fans verwachten. Alleen scheldwoorden zijn in deze overeenkomst opgenomen. De WoRDA is het ermee eens dat geweld en wangedrag hier niet thuishoren."