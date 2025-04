Red Bull haalt opgelucht adem: Tsunoda ontloopt straf

Yuki Tsunoda hoopte in Saoedi-Arabië Max Verstappen te kunnen helpen. Zijn race eindigde echter in tranen, want hij crashte in de eerste ronde met Pierre Gasly. Het levert hem echter geen straf op, en dat betekent dat Red Bull opgelucht adem kon halen.

Bij Red Bull reageerde men furieus na afloop van de race. Ze waren boos op de straf van Max Verstappen, en een extra straf van Tsunoda zou voor extra frustratie hebben gezorgd. Tsunoda startte als achtste en raakte in de eerste ronde de Alpine van Pierre Gasly. Ze klapten samen de muur in, en de stewards besloten het moment te onderzoeken na de race.

Wie veroorzaakte de crash?

Terwijl iedereen zijn mening gaf over het incident met Verstappen, beoordeelden de stewards het moment. Ze bekeken alle beelden en data, en ze spraken met Tsunoda en Gasly. De stewards concludeerden dat de twee coureurs met elkaar vochten voor positie in de openingsronde. Ze hielden het vier bochten vol, maar raakten elkaar daarna in de vijfde bochten. Maar de vraag was wie de veroorzaker was van de crash.

Sportieve reacties

Gasly en Tsunoda gaven bij de stewards allebei aan dat het een race-incident in de openingsronde was, en dat er niemand echt de schuld had voor de klapper. De stewards gingen mee in deze lijn, en een straf voor Tsunoda vonden ze dan ook niet nodig. Daarnaast keken ze ook naar de omstandigheden op het Jeddah Corniche Circuit. Ze gaven aan dat deze baan heel erg krap was, en dat Carlos Sainz vlak voor Tsunoda reed waardoor er weinig ruimte was.

Tsunoda sluit zijn eerste triple header in dienst van Red Bull hierdoor met een slechte race af. Red Bull zal hem deze week hard laten werken, want hij zal in actie komen tijdens een speciale TPC-test op het circuit van Silverstone.