Ecclestone steunt spectaculaire F1-comeback van Schumacher

Het team van Cadillac is nog altijd op zoek naar coureurs voor hun nieuwe Formule 1-team. Meerdere coureurs worden in verband gebracht met het team, en in de afgelopen dagen viel ook de naam van Mick Schumacher. Bernie Ecclestone zou dat in ieder geval een uitstekend idee vinden.

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal heeft al veel zaken bekendgemaakt, maar het is nog onduidelijk wie er voor hen gaan rijden. De namen van Sergio Perez, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Colton Herta werden al genoemd, en in de afgelopen dagen ging ook de naam van Mick Schumacher rond. Zijn naam werd vooral genoemd in de Duitstalige media.

Steun van Ecclestone

Of Schumacher echt kans maakt op het zitje, valt nog te bezien. Toch zou het volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone een goed idee zijn. De 94-jarige Brit werd naar Schumacher en Cadillac gevraagd door F1-Insider: "Als zijn vader Michael nog aan zijn zijde was geweest, dan zou Mick vandaag de dag een vaste waarde in de Formule 1 zijn geweest. Wat voor hem spreekt: de naam Schumacher heeft in de Verenigde Staten nog veel meer aantrekkingskracht dan in Europa. De Formule 1 zou die naam goed kunnen gebruiken."

Avontuur in het WEC

Mick Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Daar wist hij geen grootste dingen te laten zien, en na een seizoen vol crashes werd hij de deur gewezen. Hij werd reservecoureur bij Mercedes, en die rol combineerde hij vorig jaar met een racezitje bij Alpine in het World Endurance Championship.

Schumacher maakte eind vorig jaar bekend dat hij ging stoppen als reservecoureur van Mercedes. Hij besloot zich volledig te richten op zijn Hypercar-avontuur bij Alpine. Toch lijkt hij de Formule 1 niet volledig uit zijn hoofd te kunnen zetten, want zijn naam werd in de afgelopen maanden meerdere keren genoemd.