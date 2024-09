Williams beboet na opmerkelijk incident

Alexander Albon zorgde in Q3 voor een opmerklijk moment. De Brits-Thaise coureur verliet aan het einde van Q3 de pitlane terwijl er nog een ventilator in zijn airbox zat. De stewards hebben het incident inmiddels beoordeeld en hebben Williams een boete van 5000 euro gegeven.

Het team van Williams heeft een uitstekende kwalifcatie gereden in Bakoe. Beide coureurs wisten het te schoppen tot Q3, waarin Franco Colapinto tot P9 kwam, terwijl Alexander Albon de tiende tijd noteerde. De Brits-Thaise coureur werd zodoende voor het eerst sinds Silverstone 2022 verslagen in de kwalificatie door een teamgenoot. Maar Albon had misschien wel sneller kunnen zijn, alleen gooide een opmerkelijk moment roet in het eten. Toen de Williams-coureur aan het einde van Q3 de pitlane verliet voor zijn laatste run, bleek er nog een ventilator in zijn airbox te zitten.

Omdat de marshals geen assistentie mogen verlenen volgens de reglementen, moest Albon zijn auto bij het uitkomen van de pits stilzetten om zo het grote apparaat uit zijn airbox te halen en op het asfalt te duwen. Hij kon na een paar minuten pas weer zijn weg vervolgen. Terwijl hij wegreed, vloog er ook nog allemaal droogijs van zijn wagen.

Boete

Na de kwalificatie werd het incident beoordeeld door de stewards en zij hebben Williams nu beboet. Het team uit Grove krijgt een boete van 5000 euro. De stewards hadden een zwaardere straf kunnen uitdelen, maar omdat de acties van Albon volgens hen geen invloed hadden op de andere coureurs en er geen onveilige situaties ontstonden, was een boete voor het team voor een unsafe release voldoende.