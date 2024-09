Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan: Piastri wint titanenduel na finishcrash Sainz en Perez om podiumplaatsen

De race op het Baku City Circuit zit er weer op. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad ging de zege naar Oscar Piastri. Achter hem werd Charles Leclerc als tweede geklasseerd. Het podium in deze Grand Prix werd compleet gemaakt door George Russell.

In de straten van Bakoe waren de toppers goed weg bij de start van de Grand Prix. Charles Leclerc wist de koppositie te behouden, maar daarachter had zijn teamgenoot Carlos Sainz een mindere start. Sergio Perez wist hem in te halen, en Max Verstappen bevond zich al snel in zijn speigels. Lance Stroll had minder geluk, hij liep een lekke band op na een momentje met Yuki Tsunoda.

Lando Norris moest de race vanuit het middenveld beginnen na zijn rampzalige kwalificatie. In tegenstelling tot zijn concurrenten begon hij de race op de harde band. Hij kon een strategisch spelletje gaan spelen. In de achtste ronde bevond hij zich in de punten door zijn jonge landgenoot Oliver Bearman in te halen.

Na de pitstops had Leclerc de leiding nog steeds in handen. Piastri wist, dankzij een tactische zet met Norris, nog net Perez achter zich te houden. De Australiër trapte het gas hard in, en in de twintigste ronde pakte hij de koppositie. Leclerc bleef echter in zijn DRS zitten, en ook Perez kon het tempo goed bijhouden.

Jagen

Max Verstappen was op zijn beurt aan het jagen op zijn titelrivaal Lando Norris. De Britse coureur had nog geen pitstop gemaakt, maar hij ging het gevecht vol aan. Verstappen moest een bocht afsnijden, en dat kwam mede door problemen met zijn remmen. Beide mannen kwamen echter vast te zitten achter de Williams van Alexander Albon. De Thaise coureur had nog geen pitstop gemaakt en reed rond op zijn oude harde banden.

Aan kop probeerde Leclerc meerdere keren de leiding terug te pakken. Piastri wist zijn positie echter goed te verdedigen, terwijl Perez zich ook in het duel begon te mengen. Ver daarachter had Alexander Albon zijn pitstop gemaakt, waardoor Norris, Verstappen en Russell het gas in konden trappen. Norris, nog altijd zonder pitstop, sloeg een gat en Russell wist Verstappen in te halen. De regerend wereldkampioen was enorm teleurgesteld en liet zijn team weten dat hij geen grip had.

Focus

Verstappens teamgenoot Sergio Perez leek steeds minder kans op de zege te hebben. Hij moest een gat laten vallen ten opzichte van Leclerc en Piastri. Bij Ferrari haalden ze alles uit de kast, maar Leclerc had het lastig. Piastri verdedigde goed, en hij liet geen steekje vallen.

Zijn teamgenoot Norris maakte in de 38ste ronde eindelijk zijn pitstop, wat ervoor zorgde dat hij moest gaan jagen op zijn concurrenten. Bij McLaren hadden ze vertrouwen en focusten ze zich op Verstappen. In de slotfase wist Norris Verstappen ook in te halen.

Chaos

Leclerc probeerde ondertussen de koppositie te pakken, maar zijn banden gaven het op. Hij moest nu vechten met Perez, en hij verdedigde zeer fel. Carlos Sainz kon zich hierdoor in het duel mengen, maar dat ging helemaal mis. Hij raakte Perez, waardoor ze de muur in vlogen. De schade was groot, en Perez was witheet van woede. De baan lag bezaaid met debris, en de wedstrijdleiding koos voor de Virtual Safety Car. Max Verstappen maakte nog snel een pitstop, maar er kwam geen shout-out om de zege. McLaren nam de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. De druiven zijn dus zuur voor de Oostenrijkers.