Brundle begrijpt discutabele straf Verstappen: "Gegokt en verloren"

De tijdstraf van Max Verstappen in Saoedi-Arabië deed veel stof op waaien. Bij Red Bull waren ze woedend, terwijl anderen vonden dat er geen discussie mogelijk was. Martin Brundle behoort tot die laatste categorie, en hij stelt dat Verstappen had gegokt en had verloren.

Verstappen startte de Saoedische Grand Prix op de pole position, maar werd bij de start voorbij gestoken door Oscar Piastri. De Nederlander probeerde de leiding terug te pakken in de eerste bocht, maar haalde hier Piastri via de uitloopstrook in. De stewards vonden dat Piastri eerder bij de apex was, en ze gaven Verstappen een tijdstraf van vijf seconden.

Gegokt en verloren

Bij Red Bull waren ze woedend, en vonden ze de straf nergens opslaan. Oud-coureur en commentator Martin Brundle deelt zijn mening in zijn column voor Sky Sports: "Niemand kan de regels zo goed bespelen als Max, maar voor het eerst gokte en verloor hij. Soms kun je incidenten vanuit verschillende hoeken bekijken, over het scenario discussiëren en dan je eerste indruk in twijfel trekken. Maar accelereren op de uitloopstrook met relatief weinig steering lock gaf Max een oneerlijk voordeel en de leiding."

Volgens Brundle was er dan ook geen discussie mogelijk over de straf. "Ik en vele anderen twijfelden daar niet over, en de stewards die een straf van vijf seconden toekenden, besloten niet voor een straf van tien seconden te gaan, omdat het gebeurde tijdens de openingsronde."

Positie teruggeven

Brundle legt zijn mening verder uit: "Hij zou de race verliezen met 2,8 seconden en het is mogelijk dat hij had gewonnen als het team hem had opgedragen de positie terug te geven. Aan de andere kant, hij reed in frisse lucht, en dat beschermde zijn banden, remmen en motor van oververhitting en gaf hem een sterke pace in de eerste set. Misschien is het dan de moeite waard om een straf van vijf seconden te pakken."

"Als er aan de buitenkant van bocht één een muur, vangrail of grindbak had gezeten, dan had Max het niet gedaan en was hij achter de McLaren van Piastri aangesloten."