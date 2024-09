Steiner waarschuwt invaller Bearman: "Dit wordt een reality check"

Oliver Bearman rijdt aankomend weekend in Bakoe zijn tweede Grand Prix uit zijn loopbaan. De talentvolle Brit stapt in bij het team van Haas als vervanger van de geschorste Kevin Magnussen. Volgens Günther Steiner gaat dit een reality check worden voor Bearman.

Bearman kent een opvallend seizoen. Hij maakt onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari en hij rijdt in de Formule 2 voor het team van Prema. In Saoedi-Arabië wisselde hij zijn F2-bolide echter al snel in voor de Ferrari. Hij moest last minute invallen voor de zieke Carlos Sainz, en hij maakte dus onverwachts zijn debuut in de koningsklasse. Bearman scoorde direct punten en liet daarna in een reeks vrije trainingen bij Haas zien dat hij klaar is voor het echte werk. Hij tekende een contract bij Haas voor 2025, maar in Bakoe mag hij al instappen aangezien Kevin Magnussen in Monza tegen een schorsing aanliep.

Reality check

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner bekijkt de zaak van een afstandje. De Italiaan is benieuwd naar wat Bearman kan laten zien. In zijn column op de website van de Formule 1 deelt hij wel een waarschuwing uit aan Bearman: "Ollie was de logische keuze voor Haas, maar dit gaat wel een reality check worden. In een Ferrari springen is een ding, maar om dat te doen in een auto die niet voor podiums vecht is iets heel anders. Het is wel goed voor hem om in de auto te zitten voordat hij volgend jaar zijn fulltime-debuut maakt."

Geweldig

Bearman liet begin dit jaar in Jeddah al zien dat hij weinig aanpassingstijd nodig heeft, en de verwachtingen voor het weekend in Bakoe zijn dan ook heel erg hoog. Steiner denkt dan ook dat de jonge Brit kan gaan schitteren: "Hij deed het geweldig voor Ferrari in Saoedi-Arabië en ik ga er dan ook vanuit dat hij het geweldig gaat doen in Azerbeidzjan. Ik denk dat hij het volgend jaar ook geweldig gaat doen."