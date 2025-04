Teambaas wijst opvolger van Tsunoda bij Red Bull aan

Yuki Tsunoda rijdt dit seizoen eindelijk voor Red Bull Racing. De Japanner begon in 2021 voor AlphaTauri en heeft daarna voor Racing Bulls gereden. Tsunoda zag het stoeltje van Pérez aan zich voorbij schieten, maar heeft hem na twee races toch gekregen.

Christian Horner en Helmut Marko vonden Lawson toch niet goed genoeg en dus mocht Tsunoda het vanaf Japan proberen. Teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko besloten om Lawson te degraderen en Tsunoda in het zitje te hijsen.

Twee punten

De prestaties van Tsunoda zijn nog niet super sterk. Hij finishte alleen maar in Bahrein in de punten. In zowel Japan als Saoedi-Arabië wist hij geen punten te pakken. In Saoedi-Arabië pakte de Japanner zelfs een DNF door in de eerste ronde te crashen met Pierre Gasly. Tsunoda heeft echter maar een jaar een contract bij Red Bull en Günther Steiner, oud-teambaas van Haas, weet wel wie er in de Red Bull moet rijden in plaats van Tsunoda.

Steiner was te gast bij de Red Flag Podcast en werd daar gevraagd wie Tsunoda zou kunnen vervangen. Voor Steiner was het een best simpel antwoord: "Ik bedoel, Hadjar zou van VCARB naar Red Bull kunnen gaan als Tsunoda gaat. Ik bedoel, als Yuki niets goed doet, denk ik dat het een test voor hem is. Ik denk niet dat Yuki teruggaat naar VCARB, of hij blijft bij Red Bull of hij gaat ergens anders heen of hij gaat naar huis, maar ik denk niet dat hij teruggaat naar VCARB en als dat gebeurt, zal Hadjar, natuurlijk, wat we net al zeiden, een kandidaat zijn."

Lindblad, ster in wording

Er werd ook nog eens aan Steiner gevraagd wat hij verwacht rondom Arvid Lindblad, een toekomstig talent binnen Red Bull: "Op dit moment denk ik dat het blijft zoals het is, want ik denk niet dat ze Liam Lawson zullen laten gaan na wat er in het begin van het seizoen is gebeurd. Ze zullen hem nog een tweede jaar geven bij VCARB en dan kijken wat ze gaan doen en Lindblad is erg jong, dus ik denk dat we nu niet meteen de conclusie moeten trekken dat hij de volgende F1-wereldkampioen is omdat hij zijn eerste F2-race heeft gewonnen."