Lewis Hamilton heeft bij Ferrari nog niet volledig kunnen imponeren. Ondanks een pole position en een overwinning tijdens de sprint in China, verloopt zijn seizoen tot nu toe niet vlekkeloos. In de hoofdrace van de Chinese Grand Prix werd hij gediskwalificeerd, en ook in Melbourne kende hij een moeizaam weekend.

De verwachtingen waren hooggespannen bij de Tifosi, die hoopten op spectaculaire prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen. Tot nu toe heeft Hamilton echter weinig laten zien van zijn oude vorm. Met een teleurstellende negende plaats in het kampioenschap roept dit vragen op bij de die-hard Ferrari-fans. Zij verwachten dat Hamilton snel zijn prestaties verbetert en zich in de strijd om podiumplaatsen mengt.

Geen reden tot paniek

Dat Hamilton nog niet op zijn best is, komt niet als een verrassing voor oud-teambaas Günther Steiner. De Italiaan blijft kalm onder de tegenvallende resultaten en benadrukt dat Ferrari simpelweg een paar fouten heeft gemaakt. "Ik denk niet dat Ferrari wanhopig is, maar ze willen gewoon goed werk afleveren," verklaarde Steiner in de Red Flags-podcast. "De druk is erg hoog. Zodra Hamilton ook maar iets doet, staat hij volop in de schijnwerpers."

Volgens Steiner is die enorme aandacht zowel een zegen als een vloek voor Hamilton. "Dat kan soms wreed zijn. Maar het is Lewis Hamilton. Ferrari wist waar ze aan begonnen toen ze hem aannamen. Je trekt daarmee automatisch de aandacht."

Steiner ziet ook een groot verschil tussen Hamiltons situatie bij Ferrari en zijn tijd bij Mercedes. "Mercedes levert dit jaar prima werk af. Natuurlijk verslaan ze McLaren niet, maar niemand praat over ze," legt hij uit. "Het is Lewis die de aandacht opeist, hij is een ster."

Bij Ferrari ligt de druk veel hoger en worden fouten uitvergroot. Waar Hamilton bij Mercedes jarenlang de onbetwiste leider was, moet hij zich nu aanpassen aan een nieuwe omgeving en een andere manier van werken. Dit proces kost tijd.

Voor Hamilton is het cruciaal om snel resultaten te boeken en de verwachtingen van de Ferrari-fans waar te maken. De komende races zullen uitwijzen of hij zich definitief kan aanpassen aan zijn nieuwe team en weer mee kan strijden om de overwinningen.