De toekomst van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Günther Steiner vraagt zich af of dit een goed idee is, en stelt dat Verstappen beter kan wachten tot en met 2027.

Het is geen geheim dat er voor Verstappen slechts één ding geldt: winnen. De Nederlander staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar veel mensen vragen zich af of hij zijn contract gaat uitdienen. Het is namelijk zo dat Red Bull op dit moment niet het sterkste team is. Sterker nog, Verstappen stelde in China dat Red Bull op dit moment het vierde team is. Red Bull moet verbeteringen doorvoeren om snel de kroon te heroveren.

2027

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner denkt dat volgend jaar niet gaat vertrekken. De Italiaan wijst in de Red Flags Podcast naar de nieuwe regels: "Ik denk dat hij wil zien hoe Red Bull het gaat doen in 2026. Als hij in 2025 al een beslissing neemt, dan weet niemand wat er gaat gebeuren. Wie is er goed in 2026, en wie niet? Hij kan het dan volledig fout hebben. Daarom lijkt het me dat hij tot en met 2026 wacht om te kijken hoe iedereen ervoor staat. Als Red Bull dan niet goed presteert, dan probeert hij in 2027 iets voor elkaar te krijgen."

Wat zijn de opties voor Verstappen?

Steiner ziet echter maar weinig mogelijkheden voor Verstappen: "Ik denk niet dat McLaren een echte optie voor hem is, Mercedes wel. Bij wie moeten ze het anders proberen? Aston Martin zou bijvoorbeeld kunnen, maar nogmaals, Adrian Newey helpt bij het bouwen van de auto voor 2026. Ze zouden goed voor de dag kunnen komen, maar ik weet het niet met Honda. En Mercedes, ik denk niet dat Ferrari of McLaren mogelijk is."