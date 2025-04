Het team van McLaren is op een sterke manier aan het huidige seizoen begonnen. Ze wonnen de eerste twee races, en ze gelden nu al als de grote titelfavoriet. Günther Steiner wijst Oscar Piastri als de favoriet aan, maar stelt dat McLaren er nog lang niet is.

McLaren is momenteel het te kloppen team in de Formule 1. In Australië en China kwam een papajakleurige wagen als winnaar over de streep, en ze voeren momenteel de wereldkampioenschappen aan. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hebben de zeges eerlijk verdeeld, en veel mensen denken dat ze hun voorsprong niet uit handen gaan geven. In China bleek wel dat ze niet onverslaanbaar zijn, aangezien Lewis Hamilton de sprintrace won.

McLaren moet opletten

Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner vindt dat McLaren nog hard moet doorwerken. In de Red Flags Podcast legt hij dat uit: "Ik zou niet zeggen dat niemand met McLaren kan gaan concurreren. Het is niet zo makkelijk als het lijkt, want je zag het in de sprint: als ze het niet perfect doen, verliezen ze. McLaren mag geen fouten maken, want er staat altijd wel iemand klaar om ze te verslaan. Maar als ze het perfect doen, denk ik dat ze absoluut het te kloppen team zijn. Ze lagen inderdaad ver voor op de rest, maar we hebben het niet over één hele ronde. Mercedes had bijvoorbeeld ook veel pace."

Piastri

De vraag is dan wie er namens McLaren een gooi mag doen naar de titel. Piastri en Norris mogen allebei voor hun kansen gaan, en Steiner wijst de favoriet aan: "Naar mijn idee zijn ze aan elkaar gewaagd. Dat gezegd hebbende, heeft Piastri een klein streepje voor. Dat heeft hij in China al laten zien. Hij was het hele weekend beter. Als ik nu geld zou moeten inzetten op de wereldkampioen, dan zou ik het op Piastri inzetten."