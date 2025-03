Formule 1-fans hoeven niet lang te wachten op de nieuwe F1-game, op 30 mei komt het spel uit. We zijn nog maar net begonnen, maar eergisteren werd de nieuwe game al aangekondigd. F1 25 is hoe de game gaat heten.

Er komen twee verschillende edities. De Iconic-editie met Lewis Hamilton op de cover én de normale editie met Oscar Piastri, Carlos Sainz en Ollie Bearman die op de voorkant verschijnen. Met de Iconic-editie kan er 3 dagen eerder gespeeld worden!

Veranderingen

Ieder jaar komt er een nieuwe game uit rondom de sport. EA Sports, bekend van FIFA (nu EA FC), maakt de game in samenwerking met Codemasters en kiest voor nogal wat veranderingen om de game te verbeteren ten opzichte van de afgelopen editie.

De game laat een oude storymode terugkeren. Het gaat hier om Braking Point. Spelers maken het verhaal van een team genaamd Konnersport mee en moeten hen proberen naar de top te rijden door middel van challenges en races natuurlijk.

My Team

My Team is ondertussen alweer een veel gespeelde gamemode in de F1-games. In 2020 werd de gamemode voor het eerst toegevoegd. Het idee is dat jij de nieuwe teameigenaar bent van je eigen team. Buiten eigenaar ben je ook de eerste coureur en moet je dus jou en je eigen team naar de top brengen.

Dit jaar staat er volgens EA Sports een compleet nieuwe My Team op je te wachten: "Beleef je F1®-verhaal in Mijn Team, met de grootste update ooit. Beheer beide coureurs, specialiseer je met Owner Perks en bouw de Fan Rating van je team op. Upgrade het hoofdkwartier van je team, breng de uitgaven in balans en onderhandel over contracten terwijl je naar de overwinning racet."

LIDAR

De term LIDAR zegt veel mensen waarschijnlijk niets. Het is een technologie die via lasers precieze afstanden kan meten, etc. De term staat dan ook voor: Laser Imaging Detection And Ranging. Hierdoor zouden de circuits nog veel realistischer moeten worden.

Er is dus veel nieuws rondom deze nieuwe game. In april worden nog meer details bekendgemaakt, dus er moet nog even een paar weken gewacht worden voor de reveal van de complete game.