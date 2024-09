Komatsu verwacht geen problemen met Ocon bij Haas

Esteban Ocon rijdt vanaf volgend seizoen voor het team van Haas. De Fransman rijdt nu nog voor Alpine, maar daar is hij niet altijd de ideale teamgenoot. Haas-teambaas Ayao Komatsu verwacht niet dat er problemen zullen ontstaan tijdens het aanstaande seizoen.

Ocon kent dit jaar geen sterk seizoen in de Formule 1. De Fransman worstelt bij Alpine en raakte in opspraak toen hij in Monaco tegen zijn teamgenoot Pierre Gasly aanreed. Al snel werd duidelijk dat men bij Alpine niet zo blij was met Ocon. Vlak na het incident werd duidelijk dat hij ging vertrekken en een paar maanden werd zijn deal met Haas bevestigd. Bij de Amerikaanse renstal wordt hij de teamgenoot van debutant Oliver Bearman.

Haas-teambaas Ayao Komatsu verwacht geen problemen tussen Ocon en Bearman. De Japanner kent alle geruchten, maar in een interview met Crash.net stelt hij dat hij zich geen zorgen maakt: "Ik denk niet echt dat het een issue wordt. Hij is een heel sterke coureur, heel vastbesloten. Zolang we duidelijke afspraken maken voorafgaand het seizoen, hebben we een kans van slagen. We moeten duidelijk maken wat de regels zijn, wat we verwachten van de coureurs en we moeten transparant zijn. Misschien moeten we een teamorder gaan maken waar de coureurs het niet mee eens zijn, maar dat kunnen we na afloop bespreken. Het is belangrijk dat er transparantie en vertrouwen is. Ik denk niet dat er een issue zal zijn. Ik maak me niet druk over de geruchten."