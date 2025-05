FIA-president zinspeelt op afschaffen van budgetplafond in Formule 1

FIA-president Mohammed Ben Sulayem kan zich wel vinden in een opvallend plan van Zak Brown. De Amerikaan wil dat er een soort borgsom wordt ingevoerd bij het indienen van een protest. Ben Sulayem gaat nog verder en hij twijfelt aan het concept van het budgetplafond.

McLaren-CEO Zak Brown kwam in Miami met een bijzonder plan naar buiten. Hij ergert zich dood aan andere teams die om de haverklap concurrenten beschuldigingen van valsspelen. Brown wil dat er een soort borgsom van 25.000 pond wordt ingevoerd, zodat er minder protesten worden ingevoerd. Brown zou het ook geen verkeerd idee vinden om deze borgsom onderdeel te maken van de budgetcap.

Hoe denkt Ben Sulayem over het plan?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wordt met de plannen van Brown geconfronteerd in gesprek met AP. Gevraagd of hij zo'n borgsom ziet zitten of niet, reageert de FIA-president duidelijk: "Je kunt niet zomaar iemand beschuldigen van iets zonder een geschreven klacht. En voor dat protest moet je wel geld betalen."

Ben Sulayem kan zich vinden in het plan om een borgsom in te dienen. De FIA-president wil nog een stap verder gaan, en stelt dat de teams dan 50.000 dollar moeten gaan betalen. Of dat moet worden betaald uit het geld voor het budgetplafond, maakt Ben Sulayem niet duidelijk in zijn verhaal.

De toekomst van de budgetcap

De FIA-president dwaalt wat af, en vraagt zich af of de budgetcap zelf nog wel past bij de Formule 1. Hij geeft eerlijk toe dat hij zich eigenlijk niet kan vinden in deze regelgeving, en hij zinspeelt op het afschaffen van het budgetplafond: "Ik kijk naar het budgetplafond, en het bezorgt de FIA eigenlijk alleen maar hoofdpijn. Dus wat heeft het eigenlijk voor zin?" Ben Sulayem sluit zijn statement af met een opvallende uitsmijter: "Ik zie het nut er niet van in. Echt niet."