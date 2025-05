De kogel is door de kerk: het team van Alpine voert een rijderswissel door. Zoals verwacht hebben ze Jack Doohan aan de kant geschoven, en wordt hij vervangen door Franco Colapinto. De Argentijn werd begin dit jaar aangetrokken als derde coureur, en het gonsde al maanden van de geruchten.

Doohan kende een rampzalige start van het seizoen. In de eerste zes raceweekenden wist hij geen punten te scoren, en hij reed meerdere keren schade. In Australië, Japan en afgelopen weekend in Miami zorgde hij voor crashes. Al maanden gaat hem om een rijderswissel, en na de race in Miami werd duidelijk dat het besluit was genomen.

Bij het team van Alpine gebeurde er echter veel achter de schermen. Teambaas Oliver Oakes, die eerder zijn steun uitsprak voor Doohan, vertrok en zijn taken worden voorlopig waargenomen door Flavio Briatore. De flamboyante Italiaan is fan van Colapinto, en hij speelde dan ook een grote rol bij zijn komst.

Colapinto debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als vervanger van Logan Sargeant bij het team van Williams. Hij maakte een goede indruk, maar hij wist ook dat hij geen kans maakte op het zitje bij de Britse renstal. Williams sloot een overeenkomst met Alpine, omdat ze het gevoel hadden dat hij hier meer kans op racemeters zou maken. Dat komt nu dus uit.

