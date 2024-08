Ralf Schumacher kraakt Williams: "Mick was minder groot risico"

Het team van Williams maakte eerder deze week bekend dat ze Logan Sargeant aan de kant hebben geschoven. De Amerikaan wordt vervangen door Franco Colapinto. Ralf Schumacher vindt dit een vreemde keuze en hij wijst naar zijn neefje Mick Schumacher.

In Zandvoort werd duidelijk dat Williams actief op zoek was naar een vervanger van Sargeant. De namen van Liam Lawson en Mick Schumacher werden genoemd. Red Bull en Mercedes stonden ervoor open om hun reservecoureurs uit te lenen aan Williams. Teambaas James Vowles besloot echter naar zijn eigen opleidingsploeg te kijken en hij koos voor de Argentijn Colapinto. Hij reed eerder dit jaar al een vrije training voor Williams.

Oud-coureur Ralf Schumacher vindt dit een zeer opmerkelijke keuze. De Duitser is van mening dat zijn neef Mick Schumacher een betere keuze was. Tegenover persbureau DPA spreekt Ralf Schumacher zich uit: "Je kan begrip hebben voor deze keuze, omdat Colapinto afkomstig is uit het eigen opleidingsprogramma. Maar als je kijkt naar de prestaties, dan denk ik dat dit absurd is en dat het geen zin heeft. Ik denk dat het risico voor Williams en voor deze coureur veel groter is dan wanneer ze voor iemand hadden gekozen voor iemand met ervaring zoals bijvoorbeeld Mick."