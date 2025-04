Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren veel verschillende teamgenoten gehad bij Red Bull. Het lijkt er soms op alsof hij de enige Red Bull-coureur is van het veld. Ralf Schumacher vindt dat het team hier te veel fouten heeft gemaakt, en stelt dat ze Nico Hülkenberg moeten aanstellen als tweede coureur.

Verstappen is de overduidelijke kopman van Red Bull Racing. De Nederlander is in staat om de concurrentie te verpulveren, maar in de afgelopen jaren kreeg hij geen rugdekking van zijn teamgenoot. Sergio Perez kon hem vorig jaar niet helpen in lastige situaties, terwijl Liam Lawson begin dit seizoen door het ijs zakte. Yuki Tsunoda mag het nu gaan proberen naast Verstappen, maar het is de verwachting dat ook hij het zwaar zal krijgen.

Hülkenberg

Voormalig Formule 1-coureur vindt dat Red Bull een grote fout heeft gemaakt. De Duitser deelt zijn mening bij zijn landgenoten van Sky Sports: "De fout was, vanaf het begin al, om Nico Hülkenberg niet in te laten stappen. Van wat ik heb gehoord, wilde Horner dat niet. Maar het team had wel een duidelijke nummer twee nodig om Max te ondersteunen. Hülkenberg zou perfect zijn geweest: snel en solide, zowel in de kwalificatie als de race."

Fouten met talenten

Hülkenberg rijdt nu voor Sauber, en lijkt daar niet weg te gaan. Schumacher vindt het dom dat Red Bull niet voor ervaring naast Verstappen koos voor dit jaar: "Dat was de grootste fout. Ik denk dat Horner Franco Colapinto wilde, maar hij verdween toen weer van de kandidatenlijst. Marko besloot zich te richten op de jonge coureurs uit het eigen programma, maar in twee races waren er alleen maar mislukkingen. Op dit moment heeft Max gewoon niks aan een jonge coureur naast zich."

Verstappen heeft vanaf aankomend weekend Yuki Tsunoda als teamgenoot. De Japanner reed in de afgelopen vier jaar voor Racing Bulls, en heeft dus wel een aardige hoeveelheid ervaring.