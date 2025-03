Liam Lawson heeft een lastige week achter de rug. De Nieuw-Zeelander verloor zijn zitje bij Red Bull, en werd teruggezet naar Racing Bulls. Ralf Schumacher is kritisch op Lawson, en trekt de conclusie dat hij waarschijnlijk nooit een topcoureur zal worden.

Lawson kende een rampzalige start van het seizoen. In Australië viel hij uit na een crash in de regen, nadat hij daar eerder tegenviel in de kwalificatie. In China zakte hij door het ijs en was hij zeer langzaam in alle sessies. In de kwalificatie noteerde hij zelfs de langzaamste tijd. In de race kon hij zich amper naar voren werken, waarna Red Bull hun conclusies trok. Lawson wordt teruggezet naar Racing Bulls, en zijn zitje wordt ingenomen door Yuki Tsunoda.

Natte krant

Veel mensen hebben medelijden met Lawson, maar er is ook kritiek. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher geeft zijn mening bij Sky Sports Deutschland: "Het is natuurlijk erg zwaar, want je denkt: 'Ik heb het gehaald, ik zit nu in een van de beste teams en ik heb een jaar om mezelf te bewijzen'. En dan word je na twee races als een natte krant weggegooid, om het maar hard te zeggen. Dat is lastig."

Geen topcoureur

Schumacher heeft verder vooral kritiek op de Nieuw-Zeelander. Hij is kritisch op de performance van Lawson: "Tegelijkertijd vraag ik me wel af wat hij nu te zoeken heeft bij Racing Bulls. Er zijn genoeg jonge coureurs die daar beter ingezet kunnen worden. Ik zou Lawson nu niet in een Formule 1-wagen zetten. Ik had zelf die kans aan een jonge coureur gegeven, want er staan er genoeg in de rij. Want één ding is duidelijk: hij zal waarschijnlijk nooit een topcoureur worden en in deze situatie kun je net zo goed voor de volgende in de rij gaan en je geluk beproeven."