'Brokkenpiloot' Schumacher weigert F1-droom op te geven

De kans dat Mick Schumacher ooit terugkeert in de Formule 1, is zeer klein. Toch wil de Duitser de koningsklasse nog niet uit zijn hoofd zetten. Schumacher blijft dromen, en hij stelt dat hij nog een rekening te vereffenen heeft met de Formule 1.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas. Zijn prestaties waren wisselvallig, en in zijn laatste jaar bij Haas reed hij zeer veel schade. Uiteindelijk verloor hij zijn zitje, en tekende hij een contract als reservecoureur bij Mercedes. Tot en met vorig jaar was hij de trouwe derde rijder van Mercedes, maar hij besloot te vertrekken bij het team. Hij focust zich nu volledig op zijn Alpine-zitje in het World Endurance Championship.

Droom

De Formule 1 lijkt verder weg dan ooit voor Schumacher. Dat betekent echter niet dat zijn droom is verdwenen, hij is zeer strijdbaar in een interview met Bild am Sonntag: "Ik besloot op mijn elfde dat ik in de Formule 1 wilde rijden. Dat is nog steeds mijn doel, die klasse is en was mijn levenslange droom. Ik heb nog een rekening te vereffenen met de Formule 1 en daar wil ik me opnieuw gaan bewijzen."

Plan A

Het feit dat hij zich nu fulltime focust op het WEC, lijkt niet te rijmen met zijn Formule 1-ambities. Schumacher ziet dat zelf echter heel anders: "Ik heb me gerealiseerd dat ik in het verleden teveel vasthield aan plan A. Daarom is het goed dat ik afstand heb genomen van de Formule 1, ik wil mezelf in de kijker rijden met mijn optredens in het WEC. Ik weet namelijk dat ik het echt in me heb. Iedereen die nu in de Formule 1 rijdt heeft talent, daar bestaat helemaal geen twijfel over. Maar als ik naar het deelnemersveld kijk, dan twijfel ik er niet aan dat ik dat niet kan bijhouden. Ik ben echt niet slechter."