Williams dankt Sargeant: "Ongetwijfeld heel zwaar voor hem"

Het team van Williams heeft zoals verwacht afscheid genomen van Logan Sargeant. De Amerikaan kende een ongelukkig seizoen en hij wordt vervangen door Franco Colapinto. Toch neemt Williams niet helemaal afscheid van Sargeant, die al geen contractverlenging had gekregen.

Na zijn crash in de derde vrije training in Zandvoort werd duidelijk dat Williams nadacht over het vervangen van Sargeant. Twee dagen na de Nederlandse Grand Prix is de kogel door de kerk. Sargeant wordt aan de kant geschoven en het Argentijnse talent Franco Colapinto mag zich gaan bewijzen. Het is een opmerkelijke zet aangezien er eerder deze week vooral ging over Liam Lawson en Mick Schumacher.

Uit het persbericht van Williams blijkt echter dat ze niet volledig afscheid nemen van Sargeant. Het team meldt dat de Amerikaan onderdeel blijft van de Williams-familie en dat ze hem zullen steunen bij het vervolgen van zijn loopbaan in de autosport. Teambaas James Vowles legt het uit in het persbericht: "Dit is ongetwijfeld heel erg zwaar voor Logan. Hij heeft alles gegeven in zijn tijd met Williams en we willen hem bedanken voor zijn harde werk en zijn positieve houding. Logan blijft een getalenteerde coureur en we steunen hem om zijn raceloopbaan te vervolgen. Ik weet zeker dat Franco snel genoeg is en genoeg potentie heeft. We zijn benieuwd naar wat hij kan doen in de Formule 1."