Williams zet Sargeant uit zijn stoeltje en kiest Franco Colapinto voor de rest van het seizoen

Williams Racing heeft besloten om Logan Sergeant aan de kant te zetten. De Amerikaan stond onder grote druk na teleurstellende resultaten en zijn crash in de derde vrije training op Zandvoort. Williams-talent Franco Colapinto zal hem vervangen. De Argentijn maakt zijn debuut in de koningsklasse.



Voor de rest van het seizoen zal de Argentijn naast Alexander Albon gaan rijden met nummer 43 op zijn bolide. De coureur die uitkomt in de Formule 2, zal daar zijn werk neerleggen en verdergaan in de Formule 1. De coureur komt uit de eigen jeugd van de Britse renstal, waar hij dit jaar bij Williams nog tijdens de GP van Groot-Brittannië zijn skills kon laten zien tijdens de eerste vrije training. Colapinto zal eind dit jaar het zitje overdragen aan Carlos Sainz.



Franco Colapinto to race for the remainder of the 2024 season.