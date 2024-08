Uitslag Grand Prix van Nederland: Oppermachtige Norris verslaat Verstappen en pakt tweede zege

De Nederlandse Grand Prix is weer een feit. Op het iconische circuit van Zandvoort ging de zege zojuist naar Lando Norris . Achter hem werd Max Verstappen als tweede geklasseerd. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Thuisrijder Max Verstappen begon de race vanaf de tweede plaats. Hij stond naast zijn goede vriend en polesitter Lando Norris op de eerste startrij en iedereen keek eigenlijk alleen naar dit duo. Verstappen kwam goed weg bij de start en hij greep de leiding. Vanaf de tribunes klonk gejuich en Verstappen sloeg direct een gat. Toen de DRS werd geactiveerd, had Verstappen al ruim een seconde voorsprong op de McLaren van Norris.

Inhaalactie

Verstappen kon echter niet uitlopen. De achterstand van Norris bleef ongeveer even groot en Verstappen begon tegen probleempjes aan te lopen. De Nederlander klaagde over problemen met de grip en de banden, terwijl Norris zich steeds beter begon te voelen. In de achttiende ronde kwam Norris goed uit de Arie Luyendijkbocht en haalde hij met DRS Verstappen in. Ver daarachter hadden Carlos Sainz en Lewis Hamilton zich in de top gereden. Beide mannen hadden op zaterdag een rampzalige kwalificatie.

Terwijl Hamilton, Charles Leclerc en George Russell een pitstop maakten, wist Norris zijn voorsprong op Verstappen uit te breiden. De Nederlander zag zijn achterstand groeien en hij maakte als eerste koploper een pitstop. McLaren reageerde direct en een rondje later werd Norris naar binnen geroepen. Hij kwam weer voor Verstappen de baan op.

Voorsprong uitbreiden

Na de pitstops wist Norris zijn voorsprong op Verstappen alleen maar uit te breiden. Achter het leidende duo waren er veel kleine duels, en werd er veel ingehaald. Bij de teams van Alpine en Aston Martin ging het niet lekker in de pitlane. Pierre Gasly reed bijna een monteur aan toen hij wegreed na zijn pitstop en Lance Stroll had te snel gereden door de pits. Het leverde de Canadees een tijdstraf van vijf seconden op.

Norris breidde zijn voorsprong op Verstappen alleen maar uit, en langzamerhand begon men ook naar de tweede McLaren te kijken. Oscar Piastri was op jacht naar de derde plaats van Charles Leclerc, maar de Australiër kwam er maar niet langs. Vooraan het veld had Norris inmiddels een reusachtig gat geslagen, Verstappen kon simpelweg niet dichter bij komen. Rugdekking van zijn teamgenoot Sergio Perez kreeg hij ook niet, want de Mexicaan reed rond op de zesde plaats.

Oppermachtig

Norris maakte geen fout, en zijn zege was meer dan verdiend. De Brit won zijn tweede race van het seizoen, en hij hield Verstappen van een vierde zege in Zandvoort af. De Nederlander kon simpelweg geen vuist maken, Norris en McLaren waren te sterk. Norris pakte ook nog het puntje voor de snelste ronde, en daarmee loopt hij iets meer in op Verstappen in het wereldkampioenschap. De Nederlandse fans op de tribunes klapten voor Norris, en de Brit was zelf ook heel erg blij.