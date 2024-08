Williams probeert auto Sargeant te repareren voor kwalificatie

Het team van Williams is hard bezig met het repareren van de wagen van Logan Sargeant. De Amerikaan crashte zeer hard in de derde vrije training, en het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de rest van het weekend. Williams doet er alles aan om de wagen tijdig af te hebben voor de kwalificatie.

Sargeant crashte zeer hard in VT3. Zijn klapper zorgde ervoor dat de training tientallen mintuen stil lag. Zijn wagen was zwaar beschadigd, en het leek erop dat hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. In een statement laat Williams weten dat ze er alles aan doen om de auto op te bouwen: "Momenteel bekijken we het chassis, maar het ziet er goed uit. We doen er alles aan om het chassis te repareren en op te bouwen voor de kwalificatie, maar met de grote hoeveelheid werk wordt het lastig. We gaan alles geven."

We are assessing the chassis but it currently looks okay. We will aim to repair and build up the chassis to be ready for Qualifying, however with the amount of work to be completed it will be difficult, but we’ll give it everything. pic.twitter.com/1yaPzTK2Nu