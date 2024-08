Dag 2 in Zandvoort: Afscheidstournee

Gisteren werden op het circuit van Zandvoort de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Het moment van de dag was overduidelijk de crash van Logan Sargeant. De Amerikaan gooide in VT3 zijn eigen glazen in, en zijn toekomst in de Formule 1 hangt aan een zijden draadje.

Sargeant is al bezig aan zijn afscheidstournee in de Formule 1. Williams vervangt hem volgend jaar door Carlos Sainz, en hij komt niet in aanmerking voor een van de andere beschikbare zitjes. De Amerikaan is bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar al dit tijd maakt hij een slechte indruk. Zijn teamgenoot Alexander Albon is veel sneller en veel te vaak parkeert Sargeant zijn wagen in de muur.

Vervanger?

In de derde vrije training op Zandvoort zakte hij door de ondergrens. Hij nam veel te veel risico, raakte het gras met een wiel en was daarna een passagier in eigen auto. Hij vloog de vangrail in en hij veranderde zijn Williams in een hoopje carbon. De vlammen sloegen uit het wrak en de training werd stilgelegd. Sargeant had niet alleen zijn eigen auto afgeschreven, maar ook de vangrail beschadigd. Hierdoor had niet alleen hij een probleem, maar ook de andere coureurs. Tientallen minuten stonden ze in de pits, omdat de vangrail moest worden gerepareerd.

Aan de pitmuur van Williams sloeg teambaas James Vowles zijn handen voor zijn ogen. Zijn team had dit weekend nieuwe updates geïntroduceerd en Sargeant had al dat harde werk door het putje gespoeld. De Brit bleef correct en hij kraakte Sargeant niet publiekelijk af. Achter de schermen ging hij in Zandvoort echter het gesprek aan: een vroegtijdig vertrek van Sargeant is niet langer uitgesloten. Volgens De Telegraaf denkt Williams aan Mick Schumacher, Liam Lawson en eigen talent Franco Colapinto.

Lachertje

Sargeant is ondertussen het lachertje van de Formule 1. Naast de baan komt hij ontzettend sympathiek over, maar op de baan is hij duidelijk te langzaam. Hij gaat verdwijnen uit de Formule 1, maar het helpt voor het vervolg van zijn loopbaan niet om te crashen. Zijn klapper op Zandvoort zal hem nog lang achtervolgen. Zijn afscheidstournee trekt langs de grootste theaters, maar het is nog onduidelijk op welk podium de tournee ten einde komt.