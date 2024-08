Uitslag VT1 Nederland: Norris ondanks zware wind snelste, Verstappen vliegt naar tweede tijd

De tweede seizoenshelft is zojuist officieel van start gegaan. Voor de ogen van de duizenden Nederlandse fans in Zandvoort werd de eerste vrije training verreden. De snelste tijd in deze sessie werd genoteerd door Lando Norris. Achter hem claimden Max Verstappen en Lewis Hamilton de tweede en de derde tijd.

Het is zomer in Nederland, maar tijdens de eerste vrije training was daar niets van te merken. Het was typisch Hollands weer met regen en harde wind. Het KNMI had op donderdagavond al code geel afgegeven voor de provincie Noord-Holland. Toch ging de training gewoon van start, maar het was niet druk op de baan.

Pierre Gasly kwam als eerste naar buiten en alleen Haas -coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen volgden. De wind zorgde ervoor dat niemand risico's kon nemen. Hülkenberg kwam er al snel achter hoe nat het was, en hij maakte een tripje door de grindbak. Even later deed hij precies hetzelfde.

Shwartzman

Veel coureurs wachtten zeer lang voordat ze het asfalt betraden. Robert Shwartzman kwam wel snel naar buiten. De Israëlische Rus nam het stuurtje van Valtteri Bottas over in deze training, maar hij had de pech dat het hondenweer was. Bij Ferrari maakten ze zich daar niet zo druk om. Carlos Sainz en Charles Leclerc kwamen vroeg in de sessie de baan op.

Terwijl Hülkenberg zijn derde tripje door de grindbak maakte, werd het drukker op de baan. De toppers betraden de baan, en ook Max Verstappen kwam naar buiten. De fans moesten een half uur wachten op hun held, en Verstappen koos direct voor de inters.

Zonnetje

Deze keuze was niet vreemd, want de zon begon te schijnen. Hierdoor droogde de baan sneller op, en dat gaf de coureurs de kans iets harder door te rijden. Verstappen deed dat dan ook, maar hij spinde in de stadionsectie. Hij ging niet bij de pakken neerzitten, en hij noteerde daarna direct de snelste tijd. De inters werden populair, en de rondetijden werden sneller.

George Russell dook bijvoorbeeld al snel onder de tijd van Verstappen. Lando Norris deed daar al snel een schepje bovenop. En andere teams en coureurs zagen dit gebeuren vanuit de vernieuwde pitlane. Al snel werd het dan ook drukker op de baan, en dat zorgde voor actie.

De eerste bocht was door de wind heel erg lastig. In navolging van Hülkenberg schoten namelijk ook Pierre Gasly, Sergio Perez en Carlos Sainz rechtdoor. Rookie Shwartzman voelde zich als een vis in het water op Zandvoort en hij noteerde de derde tijd van dat moment.

Slicks

De baan was echter droger geworden. Bij McLaren hadden ze er vertrouwen in, en ze stuurden Lando Norris en Oscar Piastri op slicks de baan op. Het bleek de juiste keuze te zijn, en al snel kwamen veel andere coureurs de baan op op slicks.

De baan bleek droog genoeg te zijn voor echte snelle runs. Iedereen koos voor de slicks en dat betekende dat het snelle tijden regenden in de laatste minuten van de sessie. Het werd dan ook eventjes spannend. Verstappen moest goed opletten toen hij Pierre Gasly moest inhalen in de Arie Luyendijkbocht. Het verkeer speelde een grote rol in de slotfase, want Lewis Hamilton moest slalommen om een ongeval te voorkomen.