Herbert droomt: "Weet Sainz dat Newey naar Williams komt?"

Het team van Williams maakte deze week bekend dat ze Carlos Sainz hebben vastgelegd voor de komende jaren. De komst van de Spanjaard is een grote zet, en bij Williams zijn ze zeer trots. Johnny Herbert vraagt zich af of Sainz meer weet, en of dit te maken heeft met de eventuele komst van Adrian Newey.

Sainz moet na dit jaar vertrekken bij het team van Ferrari. Hij had de sleutel van de rijdersmarkt in handen, en nu heeft hij definitief zijn keus gemaakt. Hij stapt over naar Williams, en dat is niet zo vreemd. De Britse renstal barst van de ambities, en teambaas James Vowles spreekt zich daar in het openbaar voor uit. Hij blijft echter wel realistisch en hij ontkent interesse niet. Zo onthulde hij ook dat Williams in gesprek was met vertrekkend Red Bull-kopstuk Adrian Newey.

Aanwinst

Oud-coureur Johnny Herbert vindt de stap van Sainz zeer slim. Herbert begrijpt de Spanjaard wel en hij deelt zijn mening over de transfer met TopOffShoreSportBooks: "Sainz is één van de meest getalenteerde coureurs op de grid. Hij had eigenlijk door een van de grote teams moeten worden binnengehaald, maar hij is nu een geweldige aanwinst voor Williams. Het is een spannende tijd voor Williams sinds Dorilton de zaak overnam in 2020. James Vowles zit daar nu en Alexander Albon heeft een lastige periode bij Red Bull om weten te zetten naar fantastische races."

Newey

Herbert vraagt zich af met welk verhaal Vowles erin is geslaagd Sainz te overtuigen. De Britse oud-coureur droomt hard op over mogelijke scenario's en hij wijst naar topontwerper Newey, die al eerder in verband werd gebracht met Williams: "Coureurs moeten weten wat het plan voor de toekomst is, en de man over wie er ook veel wordt gesproken is Adrian Newey. Denkt Carlos dat Adrian naar het team gaat komen? Dat zou een briljante zet zijn van Williams."