Oscar Piastri kwam als derde over de streep in de Japanse Grand Prix. Op het circuit van Suzuka dacht hij aan de zege, maar hij kon zijn teamgenoot Lando Norris niet passeren. In de race klonk hij geïrriteerd, maar na afloop was hij weer heel kalm.

Piastri kon het tempo van zijn rivalen Verstappen en Norris goed bijhouden. De drie coureurs verloren elkaar op geen enkel moment uit het oog, en ze wilden alle drie winnen. Verstappen zag de McLarens steeds groter worden in zijn spiegels, maar Piastri kon hem niet aanvallen. Hij had zijn teamgenoot Norris nog voor zich rijden, maar McLaren besloot geen teamorder uit te voeren om Piastri erlangs te laten.

Inhalen haast onmogelijk

Na afloop wilde Piastri daar niet te lang bij stil staan. De Australische coureur wist dat het lastig zou gaan worden, en daar was hij ook eerlijk over in gesprek met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ja, ik denk dat ons lot gisteren al werd bezegeld. De pace was ook goed, en ik was daar heel erg blij mee. We kwamen een aantal keren heel erg dichtbij. Maar de track position is hier heel erg belangrijk. Gisteren was de dag waarop je de race wint, en dat hadden we niet goed genoeg gedaan."

Norris aanvallen

Piastri vroeg zijn team in de slotfase meerdere keren om Norris de boodschap te geven dat hij aan de kant moest gaan. Daar dachten ze bij McLaren anders over, en Piastri mocht het zelf uitzoeken. De Australiër klonk nogal geïrriteerd in de race, maar na afloop haalde hij er zijn schouders over op: "Ik had het gevoel dat als ik de juiste positie op de baan had, ik Max had kunnen pakken. Maar goed, dat gebeurt nu eenmaal als je je achter hen kwalificeert op de zaterdag."