De piepjonge Andrea Kimi Antonelli schreef op het iconische Suzuka autosportgeschiedenis. De Mercedes-coureur kwam gedurende de eerste stint aan de leiding van de Japanse Grand Prix en werd daarmee de jongste coureur ooit die aan kop lag tijdens een F1-wedstrijd. Met 18 jaar en 224 dagen troeft hij daarmee Max Verstappen af op slechts drie dagen. Ook snoepte de Italiaan het record 'jongste rijder met snelste ronde' af van de viervoudig wereldkampioen.



Antonelli kon na afloop zijn blijdschap niet onder stoelen of banken drukken. ''Zo cool, maar het was ook heel vet om de snelste ronde te pakken'', begon de Italiaan tegenover de microfoon van ViaPlay. Het piepjonge megatalent eindigde op een snaar strakke P6 tijdens een bewolkte Grand Prix en eindigde door een slimme strategie nipt achter Mercedes-teamgenoot George Russell.

Hoop op zege

In de laatste deel van de wedstrijd was Antonelli een van de snelste op de baan en kwam net tekort om zijn teamgenoot in te halen voor een top-vijf-klassering. Echter, de Italiaan hoopte op meer. ''Toen ik aan de leiding was, begon het een beetje te miezeren. Ik was aan het bidden voor regen. Het zag er goed uit. Balen dat de regen uitbleef. Ik was vooral blij met de racesnelheid. Ik kreeg steeds meer zelfvertrouwen. Het zelfvertrouwen wat ik nodig had. Helemaal na een moeilijke start van het weekend. En dan om zo te finishen geeft een goede boost voor het zelfvertrouwen naar het volgende weekend toe.''

Normale omstandigheden

Bij de openingsrace in Melbourne moest Antonelli bij zijn debuut het zien te overleven onder zware weersomstandigheden. De ene rookie na de andere vloog eraf in Australië, maar de Mercedes-rijder hield zijn hoofd koel en pakte een zeer knappe vierde plek in de eindklassering. In China had 'Kimi' meer tegenslag. De wagen was aan de vloer beschadigd door een brokstukje van Leclercs vleugel en kon vanaf het begin niet zijn snelheid tonen.



In Suzuka was het iets minder stressvol volgens Antonelli. ''Waar ik gewoon heel blij mee ben is dat ik met de auto kon doen wat ik er mee wilde. Ik had de mogelijkheid om de auto beter te doorgronden en steeds meer te pushen ronde na ronde. Iets wat ik niet kon doen de voorgaande twee Grand Prix-weekenden. Dat was veel intenser, maar vandaag waren de omstandigheden beter. Kortom, een goed gevoel en hopelijk kan ik dit momentum meenemen naar de komende wedstrijden'', sloot de Italiaan strijdvaardig af.