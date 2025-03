Lando Norris deelde afgelopen weekend in Australië de eerste tik in het wereldkampioenschap uit. De Brit won de seizoensopener, en was sneller dan Max Verstappen. Johnny Herbert denkt dat Verstappen het zwaar gaat krijgen in de strijd met Norris.

Norris en zijn team McLaren worden dit jaar gezien als de favorieten voor de titel. De Britse renstal heeft een sterke auto gebouwd, en in Australië werd duidelijk dat ze zeer snel waren. In de regen hield Norris het hoofd koel, en maakte hij eigenlijk weinig fouten. Hij kon de jagende Max Verstappen ook achter zich houden, en dat gaf hem een goed gevoel voor de aankomende races.

Druk van Verstappen

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert was onder de indruk van de prestaties van Norris. In gesprek met CasinoAppsThatPayRealMoney reageert hij op de prestaties van Norris: "Hij toonde de kracht die we allemaal wilden zien, toen hij uit de startblokken schoot in de eerste race van het jaar. Het is een heel belangrijk moment, waarop de titel gewonnen of verloren kan worden. Hij profiteerde ervan toen ze allebei van de baan schoten, Piastri verloor toen veel tijd toen hij in het gras vast kwam te zitten. Lando deed niets verkeerd. Hij stond onder druk van Max, maar hij wist hem te verslaan."

Volwassenheid

Norris maakte voorheen nog wel eens foutjes onder de druk. Dat was nu niet het geval, en dat viel Herbert ook op: "Wat me opviel, was hoe volwassen Lando is geworden. In het verleden werd hij vaak onrustig. In Melbourne was hij heel erg kalm in de cockpit. Hij was het hele weekend heel rustig. Dat toont meer volwassenheid ten opzichte van wat we vorig jaar zagen. Ik denk dat het een perfect resultaat is en dat de timing perfect was. McLaren is begonnen op de manier waarop ze moesten beginnen. Ze zijn het sterkst en het snelst, ze moeten het niet weggooien."

Mooi duel

Het lijkt erop dat McLaren voorlopig een voorsprong heeft. Dat betekent dat Verstappen zijn best moet gaan doen, en Herbert gaat er dan ook vanuit dat er een mooi duel aan zit te komen: "Lando heeft ons laten zien dat Max nu een gevecht voor zich heeft liggen. De snelste auto op de baan is momenteel de McLaren."