Herbert noemt Russell net zo arrogant als Verstappen, Senna en Schumacher

Voormalig F1-coureur Johnny Herbert denkt dat George Russell zijn agressie op de juiste manier gebruikt. Hij groeit nu echt uit tot een ware leider volgens de Brit. George Russell is nu natuurlijk eerste coureur en heeft Andrea Kimi Antonelli onder zijn hoede als leider van Mercedes.

De Silver Arrows hebben veel vertrouwen in hun eigen power unit en hun chassis en verwachten in de toekomst weer volop mee te kunnen doen met wereldkampioenschappen. Er zijn echter vraagtekens geplaatst bij Russells positie op de grid. Critici twijfelden soms aan zijn consistentie in 2024 en zijn houding is in 2025 al geanalyseerd door Lando Norris en Oscar Piastri na opmerkingen over het voordeel van McLaren.

Incidenten

Buiten de irritatie van Lando Norris en Piastri is de Brit ook geen vriendje van Max Verstappen. De twee coureurs voerden al vaker verbale aanvaringen en dat is ook nu niet in het voordeel van Russell. Het zou ook goed kunnen zijn dat zij teamgenoten worden, als de voorspelling van McLaren-CEO Zak Brown uitkomt.

Discussiërend over de toekomst van Russell kwam Johnny Herbert met het volgende: "Hij moet zichzelf zijn. George Russell is gewoon heel zelfverzekerd; hij weet waarom hij er is, hij weet hoe hij binnen het Mercedes-systeem moet werken, hij weet hoe hij zichzelf moet toepassen buiten de cockpit, hij weet hoe hij zichzelf moet toepassen als hij in de cockpit zit." vertelde hij aan SpaceportSweden.

Zelfverzekerd

"Hij is super zelfverzekerd. Sommige mensen denken dat het arrogantie is. Wat is er mis met arrogant zijn? Max Verstappen heeft arrogantie, Michael Schumacher had arrogantie. Ayrton Senna ook. Ze hebben allemaal arrogantie en je hebt een bepaalde hoeveelheid arrogantie nodig. Het gaat erom hoe je het overbrengt op de wereld en ik denk dat George dat heel goed doet." aldus Herbert.

"Dat zien we nu ook bij Lando. George heeft altijd vertrouwen gehad. Lando groeit daarin. George is zich erg bewust van Kimi en Toto Wolff. Maar George heeft een geweldige ervaring met hem, met Lewis."

Positief voor Mercedes, moeilijk voor Kimi

Johnny Herbert stelt dat het voor Antonelli heel wat lastiger is om ermee om te gaan dat Russell de grote leider is bij het team van Mercedes: "Het is positief voor Mercedes; één man die de leiding overneemt en zij kunnen zich richten op Kimi, die hopelijk volwassen wordt. Het zal erg moeilijk worden voor Kimi, want George is altijd degene die de leider van het team is."

"Het moeilijkste voor Kimi is: hoe versla je George? Op de baan wel, maar je moet hem verslaan in de garage, je moet hem verslaan in de debriefings, je moet hem verslaan in de fabriek. En dat is waar George iemand tegenkomt die een harde noot is om te kraken."