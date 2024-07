Uitslag VT3 België: Verstappen snelste in kletsnatte training met amper actie

De derde en laatste vrije training van het Belgische raceweekend is een feit. Op het iconische asfaltlint in de Ardennen ging de snelste tijd naar Max Verstappen. In deze laatste sessie voor de kwalificatie werd de tweede tijd neergezet door Oscar Piastri. De top drie werd compleet gemaakt door Pierre Gasly.

Op vrijdag scheen het zonnetje nog op Spa, maar vandaag was alles anders. Vlak voor de start van de derde vrije training begon het met druppelen, en al snel werd dat serieuze regen. De intermediates werden uit het vet gehaald en al snel kwamen de eerste coureurs de baan op.

Max Verstappen kwam als eerste het kletsnatte asfalt op. Hij kwam er direct achter dat het echt nat was, want hij ging wijd. Verstappen trapte daarna flink door en hij noteerde de snelste tijd tot dan toe. Het begon harder te regenen en ook Lando Norris en Yuki Tsunoda verlieten het asfalt. Beide mannen overleefden een tripje door de grindbak.

Het schrikmomentje van Stroll

Lance Stroll zorgde voor een schrikmomentje. In de wereldberoemde bochtencombinatie van Eau Rouge en Raidillon verloor hij de macht over het stuur. Hij was een passagier en hij had het geluk dat hij alleen bovenaan de heuvel de muur raakte. Hij probeerde door te sturen, maar dat was zinloos. Zijn crash zorgde voor een rode vlag.

Het gaf de teams de kans om even te overleggen met de coureurs en om een paar zaken aan te passen. Bij Visa Cash App RB werd er naar de wagen van Daniel Ricciardo gekeken. De Australiër klaagde over problemen met zijn hydrauliek.

Regenpauze

Na de crash van Stroll sprongen de lichten aan het einde van de pitlane weer op groen. Dat betekende echter niet dat het direct druk werd op de baan. Het regende steeds harder en de teams bleven binnen staan. Bij McLaren werd er aan de vloer van Norris gesleuteld na zijn tripje door de grindbak. De regen werd zo intens dat de rode vlag weer werd gezwaaid. De Medical Car maakte rondjes om de baan te checken, en de fans zochten een droog onderkomen. De wedstrijdleiding besloot twee minuten voor het einde van de sessie het licht weer op groen te zetten. Carlos Sainz kwam als eerste de baan op en hij was zeker niet de enige die nog even in de regen ging rijden. Sainz kwam er direct achter dat het nat was, want hij schoof door de grindbak.